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SARONNO – Venerdì 23 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà caratterizzato da un progressivo aumento delle nubi, con deboli piogge attese nel pomeriggio e schiarite in serata. Le precipitazioni previste saranno contenute, con circa un millimetro di pioggia nell’arco della giornata. Non sono segnalate allerte meteo.

Le temperature resteranno piuttosto fresche per il periodo: la massima raggiungerà i 15 gradi, mentre la minima scenderà a 9 gradi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.200 metri di quota. I venti saranno deboli e proverranno da Est-Nordest al mattino, per poi ruotare da Est-Sudest nel pomeriggio.

Il quadro meteorologico si inserisce in una fase di maggiore instabilità sulla Lombardia, dove una circolazione depressionaria favorirà un aumento della nuvolosità e precipitazioni generalmente deboli nel corso del pomeriggio. Sulle Orobie sono attesi fenomeni più intensi, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco. In serata, invece, le piogge tenderanno ad attenuarsi e sono previste schiarite anche sulle pianure.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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