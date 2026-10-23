Città

SARONNO – I bambini ascolteranno una lettura animata e parteciperanno a un laboratorio creativo, mentre gli adulti potranno conoscere l’esperienza di due famiglie affidatarie. Si apre sabato 24 ottobre alle 10 in biblioteca il programma saronnese di “Facciamo Spazio”, il festival diffuso sull’accoglienza promosso dall’associazione La Carovana – Famiglie accoglienti in movimento.

Il primo appuntamento propone “Quante famiglie”, una lettura animata curata dai MangiaFavole e dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni, seguita da un laboratorio creativo. Contemporaneamente, per i grandi, interverranno due famiglie affidatarie di Rete A, il gruppo di famiglie accoglienti che opera nel Saronnese da circa quattro anni.

L’obiettivo è diffondere la cultura dell’accoglienza e la solidarietà tra famiglie, invitando nuove persone a mettersi in gioco accanto a chi attraversa momenti di difficoltà e sofferenza. A guidare l’iniziativa è l’idea che “serve un villaggio intero per crescere un bambino”.

Il secondo incontro sarà lunedì 30 novembre alle 21 in sala Nevera, con la presentazione del libro “TerreFerme”. Il volume racconta storie contemporanee di accoglienza in famiglia di minorenni migranti: percorsi iniziati con lunghi cammini, desideri e speranze, segnati anche da illusioni e delusioni, che trovano una possibilità di cura e sicurezza in una casa pronta ad aprire la propria porta. Anche durante questa serata una famiglia affidataria porterà la propria testimonianza.

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