Città

SARONNO – “Alcune dichiarazioni del Movimento 5 Stelle contestano le nostre scelte politiche, locali e nazionali, e persino il nostro modo di comunicare”. Inizia così la nota di Azione che replica all’attacco di M5s pubblicato nelle ultime ore.

“Per fortuna, molti saronnesi sembrano aver compreso il senso del nostro impegno e, in diverse occasioni, hanno scelto di sostenere proprio quel modo di fare politica che accomuna Azione e Insieme per Crescere: due realtà distinte, ma unite da una visione pragmatica della politica come servizio ai cittadini.

Oggi siamo parte attiva di una coalizione di maggioranza, con cui condividiamo un programma e un metodo di lavoro fondato su responsabilità, concretezza e risultati.

Siamo pronti a rispondere a ogni domanda sulle nostre idee e sul nostro impegno quotidiano. Comprendiamo comunque che una politica fatta di responsabilità e davvero poca ideologia possa risultare difficile da decifrare per chi è più abituato ai bonus e agli slogan. Ma non disperiamo: siamo disponibili anche per le spiegazioni più impegnative (gratuitamente come piace a Conte).

Domenica mattina saremo in piazza Libertà per incontrare i cittadini, ascoltare segnalazioni e raccogliere proposte. Vi aspettiamo: il confronto è aperto a tutti, anche a chi deve ancora prenderci le misure”.

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