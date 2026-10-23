Cronaca

SARONNO – “Studenti in rivolta: governo a casa”. Dietro questo striscione circa 200 ragazzi hanno partecipato nella mattinata di venerdì 23 ottobre al secondo corteo studentesco a Saronno, attraversando il quartiere scolastico per poi raggiungere il centro.

L’organizzazione è partita da un gruppo WhatsApp che negli ultimi giorni ha invitato gli studenti alla mobilitazione. Un passaparola attraverso il quale è stato lanciato l’appello a scendere in strada.

I partecipanti hanno sfilato dietro lo striscione lungo le strade del quartiere scolastico, per poi dirigersi verso il sottopassaggio e proseguire in centro fino a piazza Libertà. Qui il corteo si è sciolto prima delle 11.

A seguire la manifestazione erano presenti i carabinieri, a piedi e con le pattuglie. I militari hanno accompagnato il passaggio degli studenti per consentire lo svolgimento del corteo e gestire la circolazione lungo il percorso.

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