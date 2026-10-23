Città

SARONNO – Non sono bastati i baffi finti per nascondere Daniele Giulietti, attore ed ex calciatore del Fbc Saronno, ai saronnesi che mercoledì sera hanno seguito “Il Tavolo di Che tempo che fa”. Nella puntata del 21 ottobre del programma di Fabio Fazio, sul Nove, Giulietti è comparso nei panni di un pizzaiolo in una gag con Francesco Paolantoni.

Cappello bianco, camicia rosa, gilet blu e vistosi baffi: così si è presentato al tavolo, portando un cartone della pizza al comico.

Per chi segue il calcio cittadino, il suo volto resta legato alla maglia biancoceleste. Giulietti è stato un attaccante del Fbc Saronno, con un percorso calcistico che lo ha portato a giocare anche nel Legnano e nel Seregno. Dopo il campo ha intrapreso la strada della recitazione, dedicandosi al teatro e al cinema. Nel suo percorso di formazione figurano esperienze con Toni Servillo, Serena Sinigaglia, Filippo Timi e Giovanni Veronesi. Nel 2017 era nel cast di “36h:”, il film di Fabio Bastianello presentato alla Mostra del cinema di Venezia.

Il legame con il territorio è proseguito anche sul set. Giulietti ha recitato in “Vi possiamo salvare” e nel seguito “Vi possiamo salvare 2”, diretti da Ivan Brusa e arrivati su Prime Video. Due produzioni realizzate anche tra Saronno e i comuni vicini, che hanno coinvolto interpreti e realtà locali.

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