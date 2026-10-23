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SARONNO – Tra boschi, erbe spontanee, muschi e mappe nautiche, la fotografia diventa uno strumento per esplorare il mondo visibile e lasciarsi guidare da ciò che spesso sfugge a uno sguardo distratto. Sabato 24 ottobre alle 16, la Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2 a Saronno, ospiterà la presentazione del libro fotografico “IN” di Massimo Magistrini, nell’ambito della 21ª edizione del Saronno Fotofestival, in programma dal 17 al 25 ottobre 2026. L’appuntamento, organizzato dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno con la Città di Saronno, sarà un’occasione per entrare nel percorso artistico dell’autore attraverso le immagini, le riflessioni e il dialogo con chi ha accompagnato la nascita del volume.

L’incontro

Nel corso dell’incontro l’autore presenterà il suo libro “IN” curato da Laura Manione e pubblicato da Gente di Fotografia Edizioni nel 2025 ed esporrà alcune stampe fine art delle immagini contenute nella pubblicazione. “Dietro la fotocamera, l’autore assume lo sguardo attento dell’escursionista che si muove in ambienti minimi e tuttavia sa immaginare realtà sconfinate, scrutando boschi, erbe e fiori spontanei, muschi e antiche mappe nautiche”, ha spiegato la curatrice, Laura Manione.

Massimo Magistrini, l’autore

Nato nel 1959, vivo a Novara dove svolge la professione di architetto. Affascinato dalle immagini e dalla loro forza evocatrice, indaga con la fotografia il mondo visibile per restituirne non tanto una fedele riproduzione o una catalogazione, quanto per coglierne aspetti essenziali ed inattesi che altrimenti andrebbero perduti. Ha seguito diversi percorsi di formazione e approfondimento. Individualmente o come membro del collettivo Landscape Hunter ha esposto in mostre personali e collettive.Inoltre, sono stato docente di Fotografia – Metodologia progettuale della comunicazione visiva all’ACME- Accademia di Belle Arti di Novara.

Laura Manione, la curatrice

Laura Manione è nata nel 1968 e – dopo aver conseguito una laurea con lode alla Facoltà di Magistero di Torino con una tesi sperimentale sulla Storia della Fotografia – dal 1995 svolge l’attività di storica e critica della fotografia, di docente e di curatrice di progetti di cultura fotografica e visuale.

È stata direttrice e tuttora ha un incarico di responsabilità nel Comitato scientifico dell’Archivio fotografico “Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita” di Vercelli, archivio per cui ha curato mostre storiche sul lavoro femminile, sulla Resistenza, sulla Ricostruzione, sugli anni Cinquanta e Sessanta e su vari aspetti della storia e del costume.

Ha curato esposizioni e scritto testi critici di fotografia contemporanea per istituzioni pubbliche e per gallerie private di città quali Torino, Venezia, Bologna, Parma, Orvieto, Como.

In Francia, ha partecipato alla curatela di esposizioni di fotografia contemporanea, fra cui la “Quinzaine Photographique Nantaise”, scritto presentazioni critiche per autori francesi e italiani, per cataloghi di mostre e per la galleria Vrais Rêves di Lione.

Nel periodo trascorso Oltralpe, particolarmente proficua è stata la collaborazione con Dominique Roux, fotografo plastico, docente e fondatore e direttore del Centre de documentation de la Galerie du Château d’eau di Tolosa.

In qualità di lettrice è stata invitata ai Rencontres de la Photographie di Arles (insieme con Dominique Roux), alla Fondazione Italiana per la Fotografia di Torino (attiva dal 1985 al 2006) e in diversi festival di fotografia nazionali.

Mirko Bonfanti, il conduttore del talk

Mirko Bonfanti (Como, 1975) è giornalista, fotografo e caporedattore di Discorsi Fotografici, magazine di riferimento per la cultura visiva e primo podcast sulla fotografia in Italia.

Si è formato all’Istituto Italiano di Fotografia di Milano ed ha consolidato la sua formazione con master in Curatela Fotografica, Storia della Fotografia, Fotografia Analogica e Fotografia Contemporanea e presso la SISF, Società Italiana Studio di Fotografia.

Ha esposto le sue opere in vari festival di fotografia e gallerie, sia in mostre individuali che collettive. Collabora con diversi festival fotografici per le letture portfolio. In ambito professionale si occupa di divulgazione, tutoraggio, editing ed insegnamento.

Il suo attuale focus di produzione artistica è fortemente orientato alla fotografia di paesaggio naturale, con una ricerca volta a indagare la relazione tra la natura e l’intervento culturale umano.

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