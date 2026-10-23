Città

SARONNO – Lunedì 19 ottobre la scrittrice e antropologa Chiara Gentile si è collegata con un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di Saronno dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia, dove lavora come redattrice, curatrice di eventi culturali e traduttrice.

A moderare l’intervista è stata la professoressa Innocenti che, nell’ambito delle attività di orientamento e in occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo, ha invitato la scrittrice romana, che da anni vive a Brasilia, a raccontarsi parlando di letteratura, identità e cultura.

Il dirigente scolastico, professor Gabriele Musarò, ha salutato l’ospite con queste parole: “Incontri come questo hanno un alto valore formativo per i nostri ragazzi. Accogliere, seppur virtualmente, nella nostra scuola una figura emergente della letteratura contemporanea è per noi un immenso piacere”.

Rispondendo alle domande preparate dagli alunni della classe 3ª A, Chiara Gentile si è soffermata sul mutevole significato della parola “casa” per chi, come lei, vive tra due culture. Definendosi una persona “dalle doppie radici” e con la “sindrome di Ulisse”, ha raccontato la propria esperienza di vita tra Italia e Brasile.

Durante l’intervista ha anche reso omaggio al popolo brasiliano, che trova sempre il tempo “per un caffè e per celebrare la vita”, sottolineando come i punti di forza di ogni cultura debbano essere riconosciuti e valorizzati.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla recente pubblicazione in lingua portoghese del suo romanzo Tempo primo e alle sfide della traduzione, che permette di trasferire le parole da una lingua all’altra, ma non sempre le emozioni e le sensazioni che le accompagnano.

Prima di salutare gli studenti, citando Umberto Eco e l’importanza della lettura come strumento per comprendere il mondo, la scrittrice ha raccontato il proprio percorso scolastico e universitario, soffermandosi sulla sua passione per lo studio che l’ha portata a Brasilia per conseguire il dottorato. Un invito, il suo, a coltivare passioni e sogni, perché, come ha ricordato agli studenti, «i sogni possono avverarsi».

L’incontro si è concluso con una promessa fatta alle docenti Innocenti, Mazzocca, Lazzaretti e Ronzitti che hanno proposto ai loro alunni questa attività: visitare presto Saronno e il territorio circostante per incontrare personalmente gli studenti e tornare a dialogare con loro. Un’occasione preziosa per continuare il confronto con una scrittrice che, dal Brasile, riesce a parlare al cuore di italiani e brasiliani grazie alla capacità di costruire personaggi profondamente radicati nella loro realtà e, al tempo stesso, capaci di raccontare l’universalità della natura umana.

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