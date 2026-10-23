Saronno, la Capitaneria di porto al mercato: controlli sul pesce in vendita
23 Ottobre 2026
SARONNO – La Capitaneria di porto al mercato di Saronno. Una presenza decisamente insolita, almeno a prima vista, considerando che la città si trova a centinaia di chilometri dal mare. Eppure, tra i banchi del mercato cittadino sono arrivati anche i militari della Guardia costiera, impegnati in un’attività di controllo sulla provenienza del pesce commercializzato dagli ambulanti.
L’intervento si è svolto nei giorni scorsi, nell’ambito delle verifiche effettuate periodicamente nell’area mercatale. Questa volta l’attenzione si è concentrata sui prodotti ittici, con accertamenti finalizzati a verificarne la provenienza.
Un’attività che può sorprendere chi associa la Capitaneria di porto esclusivamente alla navigazione, ai soccorsi in mare e alla vigilanza sulle coste. In realtà, le competenze della Guardia costiera comprendono anche i controlli sulla filiera commerciale del pesce, che possono essere effettuati ben lontano dai porti e dalle località marittime.
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