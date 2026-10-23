Cronaca

SARONNO – È stato accompagnato all’ospedale di Legnano in codice giallo il ragazzo di 14 anni investito questa mattina, venerdì 23 ottobre, in via Varese.

L’allarme è scattato alle 7,51 all’altezza del civico 174. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno: l’equipaggio ha prestato le prime cure al quattordicenne, quindi lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Diversi gli automobilisti che si sono fermati dopo aver visto il ragazzo e il motorino a terra e che hanno assistito i soccorsi.

Per l’incidente è stata allertata anche la polizia locale cittadina che ha provveduto non solo ad effettuare i rilievi ma anche a raccogliere le testimonianze dei presenti e a ripristinare la circolazione stradale finito tutte gli asempimenti del caso. Non sono mancate code e rallentamenti su tutta l’arteria.

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