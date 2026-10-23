Groane

SOLARO – Un supermercato al Villaggio Brollo, un nuovo pozzo per l’acqua potabile e un collegamento ciclopedonale lungo via Roma. Sono gli interventi previsti dalla proposta di piano attuativo in variante al piano di governo del territorio per la quale la giunta ha approvato una delibera nella serata di mercoledì 21 ottobre, dando seguito all’iter urbanistico.

Il provvedimento comprende la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, in relazione anche alla vicinanza delle aree protette del Parco delle Groane. L’adozione del piano spetterà al consiglio comunale, al termine del periodo di pubblicazione sui portali regionali.

Il progetto prevede una struttura commerciale di 1.357,50 metri quadrati, con interventi di demolizione e recupero dell’esistente. All’esterno sono previsti parcheggi con alberature e superfici drenanti, per garantire l’invarianza idraulica, ossia evitare che l’intervento aumenti il deflusso delle acque piovane.

Lungo via Roma sarà realizzato un percorso ciclopedonale per collegare la rete locale a quelle dei Comuni confinanti di Cesano Maderno e Limbiate. Il Comune di Solaro acquisirà inoltre gratuitamente un’area di quasi mille metri quadrati, sulla quale Gruppo Cap realizzerà un nuovo pozzo per l’acqua potabile, richiesto dalla stessa azienda che gestisce la rete idrica.

Nella convenzione con l’operatore privato relativa al piano attuativo sarà inserita, tra le opere di urbanizzazione primaria, anche una rotatoria tra via Roma, via delle Industrie e via Isonzo, in sostituzione dell’impianto semaforico. L’obiettivo è rendere più scorrevole il traffico locale e di passaggio.

Secondo quanto indicato dall’amministrazione, l’intervento non comporta nuovo consumo di suolo né impatti ambientali insostenibili: l’area è già classificata come urbanizzabile dal piano di governo del territorio e il progetto non interessa terreni agricoli o naturali protetti.

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Castelnovo spiega: “Con questa variante di piano, cogliamo l’occasione per fornire un adeguato servizio alla comunità con la concretizzazione del progetto di un nuovo supermercato di quartiere al Villaggio Brollo e contestualmente con la realizzazione di un nuovo pozzo dell’acqua per il territorio comunale di Solaro. Sono quasi 1400 metri quadrati di struttura commerciale; senza l’opportuna variante al Pgt quest’opera non avrebbe mai potuto essere realizzata”.

“Era uno dei punti principali del programma amministrativo al quale stiamo dando seguito, all’interno di un iter complesso che ha richiesto mesi di lavoro e dopo le necessarie interlocuzioni con l’operatore privato avviate nel 2024. Non una semplice operazione edilizia, ma una scelta d’indirizzo per portare servizi fondamentali dove sono venuti a mancare. Un impegno preso con la cittadinanza che stiamo rispettando”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09