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TRADATE – Tornano al centro del dibattito politico cittadino le condizioni e le prospettive dell’ospedale Luigi Galmarini. I gruppi di opposizione Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico hanno presentato una richiesta formale di convocazione della commissione consiliare IX, competente per i rapporti istituzionali con Ats e Asst, per affrontare alcune questioni considerate prioritarie: l’adeguamento del pronto soccorso, la sistemazione del tunnel di collegamento con i poliambulatori e il futuro dei servizi ospedalieri.

La richiesta, datata 16 ottobre, è stata indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al presidente della commissione IX, alla giunta e al segretario comunale. A sottoscriverla sono state le consigliere Francesca Sarti per Tradate Futura, Laura Fiorina Cavalotti per Partecipare Sempre e Stella Casola per il Partito Democratico.

Al centro dell’iniziativa anche il mancato seguito, secondo le opposizioni, a un impegno assunto dal sindaco durante il consiglio comunale del 27 luglio scorso. In quella occasione era stata discussa un’interrogazione riguardante proprio le criticità dell’ospedale Galmarini e, stando a quanto ricordato dalle firmatarie, il primo cittadino si era impegnato a convocare la commissione competente. Un appuntamento che, alla data della nuova richiesta, non aveva ancora avuto riscontro.

Le tre consigliere hanno quindi chiesto di mettere all’ordine del giorno della commissione tre questioni specifiche. La prima riguarda l’aggiornamento sugli interventi strutturali previsti per l’adeguamento dei locali del pronto soccorso e della relativa sala d’attesa, con particolare attenzione alle tempistiche di realizzazione.

Il secondo punto riguarda il tunnel che collega la struttura centrale dell’ospedale ai poliambulatori e al Centro unico di prenotazione (Cup). Le opposizioni chiedono di conoscere lo stato degli interventi di sistemazione e soprattutto quando il collegamento potrà essere utilizzato.

Infine, la richiesta punta ad allargare il confronto alla situazione complessiva del Galmarini, con un aggiornamento sui servizi attualmente presenti e sulle prospettive future del presidio sanitario tradatese.

L’obiettivo dei tre gruppi è dunque riportare la discussione sull’ospedale all’interno della sede istituzionale competente, per ottenere informazioni puntuali sugli interventi programmati e sulle relative scadenze. Resta ora da vedere quando verrà convocata la commissione e quali risposte potranno arrivare sui temi sollevati dalle consigliere di opposizione.

23102026