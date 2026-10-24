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SARONNO – “Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Barco di Saronno e alle loro famiglie, che in queste settimane vedono messi in discussione il proprio reddito e il proprio futuro”.

Inizia così la nota della Lega Saronno in merito alla vertenza sindacale aperta in città.

“Secondo quanto comunicato dai sindacati, il 16 ottobre la multinazionale belga ha annunciato lo spostamento di oltre il 50% della produzione dello stabilimento di via Banfi verso Suzhou, in Cina. Le conseguenze sono già concrete: 25 contratti interinali non rinnovati e una procedura di licenziamento collettivo per 46 lavoratori a tempo indeterminato. Sempre secondo quanto comunicato dai sindacati, la riorganizzazione colpirebbe il 40% dell’area produttiva e il 30% di quella impiegatizia, con un calo della produzione da 52 mila a 20 mila pezzi nel 2027”.

Da qui la presa di posizione: “Chiediamo il ritiro immediato della procedura di licenziamento e il mantenimento delle produzioni a Saronno: una scelta di costo non può essere pagata da lavoratori che per anni hanno garantito qualità e competenze, e dalle famiglie che da quel lavoro dipendono. Riteniamo irresponsabile spostare in Cina la produzione di dispositivi destinati agli ospedali, tra cui, secondo quanto riportato dalla stampa locale, monitor per sale operatorie.

La sanità è un settore strategico, e la dipendenza da un unico paese per le forniture critiche è un rischio che l’Italia e l’Europa hanno già imparato a temere.

Non consideriamo la Cina un partner affidabile su cui fondare la sicurezza delle forniture sanitarie, e riteniamo che il vantaggio di costo di chi produce lì dipenda anche da standard sociali e ambientali più bassi dei nostri, con una concorrenza che penalizza chi rispetta le regole.

Ci auguriamo perciò che gli ospedali e le aziende sanitarie, nei loro acquisti, tengano conto di dove vengono prodotti i dispositivi e delle ricadute occupazionali sul territorio. Chiediamo infine a Regione Lombardia, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e agli enti locali di aprire subito un tavolo di crisi, di verificare l’eventuale uso di fondi o agevolazioni pubbliche da parte dell’azienda e di pretendere da Barco un piano industriale che garantisca il futuro dello stabilimento e dei suoi lavoratori.

Saronno ha una storia industriale che passa da Philips e Fimi. Non accettiamo che venga smantellata in silenzio”.

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