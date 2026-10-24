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SARONNO – Anche le telecamere dei telegiornali davanti ai cancelli della Barco per raccontare la vertenza e le preoccupazioni dei lavoratori. Venerdì 23 ottobre i dipendenti dello stabilimento di via Banfi sono tornati a manifestare contro i tagli occupazionali. Al presidio è passata anche la sindaca Ilaria Pagani.

La giornata di mobilitazione era stata indetta con otto ore di sciopero e un presidio dalle 11 alle 14. Al centro della protesta, la procedura di licenziamento collettivo per 46 dipendenti a tempo indeterminato, tra cui 3 quadri, 13 impiegati e 30 operai. A questi si aggiungono i 25 lavoratori interinali i cui contratti si sono conclusi: complessivamente 71 persone interessate, con modalità diverse, dalle decisioni contestate dai sindacati.

Proprio venerdì le organizzazioni sindacali hanno inviato alla direzione la richiesta di esame congiunto della procedura di licenziamento. Un nuovo passaggio nella vertenza, accompagnato dalla decisione di proseguire la mobilitazione.

Nel comunicato diffuso al termine della giornata, la rappresentanza sindacale unitaria, Fim Cisl Laghi, Fiom Cgil Varese e Uilm Uil Varese ribadiscono la propria contrarietà alle scelte aziendali: “La decisione assunta dall’azienda compromette il futuro occupazionale dei lavoratori, delle loro famiglie e del territorio saronnese. Le persone non sono numeri!”.

I firmatari rivolgono quindi un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori che venerdì hanno scioperato e partecipato al presidio davanti ai cancelli, “a sostegno anche di chi non vuole metterci la faccia”. La protesta continua con il blocco degli straordinari, della flessibilità e delle trasferte. Le successive iniziative di lotta, annunciano i sindacati, saranno comunicate quotidianamente.

La mobilitazione era iniziata a settembre con lo stato di agitazione. Il 16 ottobre l’annuncio del trasferimento di oltre metà della produzione nello stabilimento di Suzhou, in Cina, aveva portato a uno sciopero, a un presidio e a un corteo. Dal 19 ottobre erano poi scattate astensioni quotidiane di mezz’ora per entrambi i turni. Nello stabilimento saronnese della multinazionale belga si realizzano monitor e apparecchiature per il settore sanitario, anche destinati alle sale operatorie.

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