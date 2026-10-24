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SARONNO – Anche la sindaca Ilaria Pagani è scesa in campo a sostegno dei lavoratori della Barco, la multinazionale belga che ha annunciato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 46 dipendenti dello stabilimento di via Banfi. Ieri, venerdì 23 ottobre, la prima cittadina ha partecipato al presidio organizzato davanti ai cancelli della fabbrica, nel centro di Saronno, alle spalle del Municipio, portando la solidarietà dell’amministrazione comunale e assicurando il proprio impegno nella vertenza.

Sindaca, come sta seguendo il Comune la situazione della Barco e quale contributo potrà offrire?

«In Comune stiamo seguendo questa vicenda da molto vicino e noi siamo pronti ad essere presenti al tavolo di confronto con le sigle sindacali, saremo al loro fianco per garantire l’occupazione; è una battaglia che condividiamo totalmente».

Oltre al sostegno ai lavoratori, l’amministrazione sta valutando anche possibili interventi concreti?

«Cercheremo di fare tutto il possibile per dare il nostro contributo nella ricollocazione del personale».

Le parole della sindaca sono arrivate durante una nuova giornata di mobilitazione, con lo sciopero per l’intero turno e il presidio dalle 11 alle 14. Anche giovedì i dipendenti avevano incrociato le braccia per tutta la giornata, dopo tre giorni di astensioni dal lavoro di mezz’ora per ciascun turno e la sospensione degli straordinari.

Al centro della vertenza c’è il piano di ridimensionamento dello stabilimento saronnese, dove vengono prodotti monitor medicali ad altissima definizione, utilizzati anche nelle sale operatorie degli ospedali. La proprietà intende trasferire una parte consistente della produzione nello stabilimento di Suzhou, in Cina, riducendo i volumi realizzati a Saronno da circa 50 mila a 20 mila pezzi annui a partire dal 2027. Le conseguenze occupazionali annunciate sono pesanti: 46 esuberi tra i 154 dipendenti a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono 25 lavoratori interinali i cui contratti non saranno rinnovati. Complessivamente sono dunque 71 i posti di lavoro a rischio.

Intanto i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm si preparano ad avviare il confronto con l’azienda, con l’obiettivo di ottenere il ritiro della procedura di licenziamento collettivo.

«Apriremo il tavolo delle trattative, obiettivo primario che un’azienda così importante resti sul territorio, non stiamo parlando di numeri ma di famiglie», hanno ribadito Lorena Silvani della Fim Cisl dei Laghi, Stefano Gallinaro della Fiom Cgil e Otello Amabile della Uilm Varese. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato anche la vicinanza dimostrata dalla città nei confronti di una realtà industriale storica, criticando quelle che ritengono scelte dettate da logiche di profitto. La mobilitazione non si fermerà: per la prossima settimana si profilano nuove iniziative destinate a coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza saronnese sulla situazione dello stabilimento e sul futuro dei suoi lavoratori.

24102026