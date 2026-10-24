Basket

SARONNO – Ancora una trasferta nel Varesotto per la Robur Basket Saronno, che dopo la convincente vittoria di sabato scorso contro il Campus Varese si prepara ad affrontare la Varese Academy, formazione ancora imbattuta nel girone A della Conference Nord-Ovest di Serie B Interregionale. Una sfida di alta classifica per i ragazzi di coach Matteo Bonassi, reduci da tre successi nelle prime quattro giornate di campionato. L’appuntamento è per questa sera, sabato 24 ottobre, alle 20.30, al Palazzetto comunale di via Cavour ad Arcisate, dove si disputerà la quinta giornata del girone di andata. Di fronte ai biancazzurri ci sarà un’avversaria che finora non ha conosciuto sconfitte, pur avendo disputato una partita in meno rispetto ai saronnesi.

La Robur arriva all’incontro forte del netto successo ottenuto sabato scorso sul campo del Campus Varese, battuto 96-78. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 22-20 per i saronnesi, la squadra di Bonassi ha progressivamente preso il largo, andando all’intervallo sul 51-37 e raggiungendo i venti punti di vantaggio alla fine del terzo periodo, sul 77-57. Nell’ultima frazione i biancazzurri hanno amministrato il margine, conquistando una vittoria importante sia per la classifica sia per il morale.

Con quel risultato la Robur ha raggiunto quota 6 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro giornate, gli stessi della Varese Academy, che però ha ancora una gara da recuperare.

La trasferta di Arcisate rappresenta dunque un banco di prova significativo per la formazione saronnese, chiamata a dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane e a misurarsi con una delle squadre più competitive di questo avvio di stagione.

Per la Robur l’obiettivo sarà confermare i progressi mostrati contro il Campus Varese e provare a interrompere l’imbattibilità dell’Academy, in un confronto che promette intensità e spettacolo.

24102026