Basket

ARCISATE –

ARCISATE – Serata tutta in salita per la Robur Basket Saronno, impegnata sul parquet di Arcisate contro Academy Varese. Dopo un primo quarto combattuto, i padroni di casa hanno cambiato marcia nella seconda frazione, piazzando un break decisivo e prendendo saldamente in mano le redini dell’incontro. Per i saronnesi non è poi arrivata la reazione necessaria per riaprire la partita.

L’avvio è stato all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni a rispondersi canestro su canestro. Nessuna delle due squadre è riuscita a piazzare un allungo significativo e la prima sirena è arrivata sul 21-19 per Academy Varese, lasciando presagire una sfida punto a punto. Il copione è però cambiato radicalmente nel secondo periodo. I varesini hanno alzato l’intensità, trovando maggiore continuità offensiva e mettendo in difficoltà la Robur. A otto minuti dall’intervallo, sul 28-19, la panchina saronnese ha chiamato timeout per provare a interrompere l’inerzia favorevole ai padroni di casa.

La sospensione non è bastata a invertire la tendenza. Trascinata da Benjamin Nantah, Academy Varese ha continuato a macinare punti, ampliando progressivamente il divario fino al pesantissimo 51-24 dell’intervallo lungo. Un parziale di 30-5 nella seconda frazione che ha indirizzato con decisione la partita.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non è cambiata. Academy Varese ha amministrato il consistente vantaggio senza concedere alla Robur la possibilità di ricucire lo strappo. I saronnesi hanno cercato di restare in partita, ma il margine accumulato prima del riposo si è rivelato troppo ampio. Alla terza sirena il tabellone ha segnato 71-45, con i padroni di casa ancora avanti di 26 lunghezze.

L’ultimo quarto non ha riservato sorprese: Academy Varese ha mantenuto il controllo delle operazioni, accompagnando senza particolari affanni la gara verso la sirena conclusiva. Per la Robur Saronno una trasferta amara, soprattutto per il crollo accusato nel secondo periodo, dopo un avvio che aveva invece mostrato una squadra capace di giocare alla pari con gli avversari.

Risultato finale: Academy Varese – Robur Saronno 96-67

Parziali: 21-19, 30-5, 20-21, 25-22.

(foto; una fase del match)

24102026