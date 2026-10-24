Calcio

CERIANO LAGHETTO – Un altro sabato sera all’insegna del calcio per il Dal Pozzo, impegnato oggi, sabato 24 ottobre, nella sfida contro l’Osaf, valida per il campionato di Seconda categoria. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.30 al centro sportivo comunale di via Cagnola 2 a Lainate, dove la formazione cerianese disputa le proprie partite interne.

L’appuntamento si preannuncia impegnativo per il Dal Pozzo, che dovrà vedersela con un avversario reduce, secondo quanto riferito dalla società, da una convincente vittoria nell’ultimo turno di campionato.

La squadra punta anche sul sostegno dei propri tifosi per affrontare una gara che richiederà determinazione e spirito di gruppo. Proprio sull’importanza di fare quadrato attorno ai giocatori insiste il messaggio pubblicato dalla società sui social per presentare l’incontro. «La lancetta viaggia senza sosta. Bisogno di stringersi, bisogno di collettività. Un altro sabato di passione, un altro sabato sera insieme», si legge nell’appello rivolto ai sostenitori, che si conclude con un invito a vivere la partita con entusiasmo: «La maglia sudata, le gole in fiamme. Dal Pozzo!»

La formazione cerianese arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 ottenuto domenica scorsa sul campo del Casorezzo. In quell’occasione i padroni di casa erano passati in vantaggio con Gliro al 25′ della ripresa, ma appena tre minuti più tardi Maggiore aveva trovato la rete del pareggio per il Dal Pozzo. Un risultato che aveva consentito alla squadra di salire a 13 punti nel girone K di Seconda categoria, mantenendosi nelle posizioni alte della classifica. Ora l’obiettivo è tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico, nell’ormai tradizionale appuntamento del sabato sera a Lainate.

24102026