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CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio tra storie di streghe, mostri e lupi affamati, con i libri protagonisti di un’iniziativa dedicata ai più piccoli. La biblioteca civica di Castiglione Olona, ospitata negli spazi del Castello di Monteruzzo, ha accolto bambini e famiglie per un appuntamento di letture animate all’insegna della fantasia e delle atmosfere misteriose. L’incontro si è svolto giovedì 22 ottobre e ha proposto ai partecipanti un viaggio nel mondo delle fiabe e dei racconti popolati da personaggi spaventosi, ma anche capaci di incuriosire e divertire i bambini. Un’iniziativa che si è inserita nel calendario delle attività culturali promosse dalla biblioteca comunale per avvicinare i più giovani al piacere della lettura.

A dare voce alle storie sono stati i volontari di Voci di Carta, che hanno accompagnato i piccoli partecipanti alla scoperta dei personaggi e delle avventure narrate nei libri, trasformando la lettura in un momento di condivisione.

Soddisfazione è stata espressa dalla biblioteca civica, che attraverso i propri canali social ha ringraziato quanti hanno preso parte all’appuntamento: «Un grande grazie a tutti i bambini e alle famiglie che hanno partecipato alle letture. È stato fantastico immergersi insieme nel mondo delle streghe, dei mostri e dei lupi affamati».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Voci di Carta, per aver animato l’incontro e contribuito alla riuscita dell’iniziativa. L’appuntamento ha rappresentato un’ulteriore occasione per valorizzare la biblioteca del Castello di Monteruzzo come luogo di incontro per le famiglie e di avvicinamento alla lettura, attraverso attività capaci di coinvolgere anche i lettori più piccoli.

24102026