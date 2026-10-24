Saronnese

CISLAGO – Pomeriggio senza corrente elettrica in diverse zone del paese. Oggi, sabato 24 ottobre, E-Distribuzione ha programmato una serie di interventi sui propri impianti che comporteranno l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’energia elettrica dalle 14 alle 19.30. L’avviso è stato diffuso anche dall’amministrazione comunale per informare i cittadini dei possibili disagi. I lavori interesseranno numerose strade del territorio comunale, con sospensioni del servizio limitate agli indirizzi indicati negli avvisi ufficiali. Non tutte le abitazioni delle vie coinvolte, dunque, rimarranno necessariamente senza corrente.

Le strade interessate sono via San Giovanni Bosco, via San Giuseppe, via Giulio Cesare, via Battisti, via Carso, via Diaz, via Monte Grappa, via Leonardo da Vinci e via Ungheria. A queste si aggiungono via Don Erba, via Isonzo, via Meda, piazza Toti e via Cavour.

L’interruzione, della durata prevista di cinque ore e mezza, è necessaria per consentire ai tecnici di E-Distribuzione di effettuare interventi sulla rete elettrica. Il provvedimento riguarda esclusivamente le utenze alimentate in bassa tensione. La società ricorda che durante l’esecuzione dei lavori l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente ripristinata, anche prima della conclusione delle operazioni. Per questo motivo raccomanda ai cittadini di prestare attenzione, evitando comportamenti imprudenti e di utilizzare gli ascensori durante l’intera fascia oraria interessata.

Per conoscere con precisione i numeri civici coinvolti è possibile consultare gli avvisi di E-Distribuzione pubblicati dal Comune di Cislago. Informazioni sulle interruzioni programmate sono disponibili anche sul sito www.e-distribuzione.it e attraverso l’applicazione ufficiale della società.

È inoltre possibile inviare un Sms al numero 320.2041500 indicando il codice Pod riportato sulla bolletta elettrica oppure contattare il numero verde 803.500 per segnalare eventuali guasti.

L’invito ai residenti delle vie interessate è quindi quello di organizzarsi tenendo conto della possibile mancanza di energia elettrica per buona parte del pomeriggio, fino al previsto ripristino del servizio alle 19.30.

24102026