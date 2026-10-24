Cronaca

COGLIATE – Un uomo che si è introdotto in una proprietà privata, scavalcando la recinzione e rovistando all’interno del box e di un’automobile. È quanto segnalato da una residente di Cogliate attraverso un messaggio pubblicato sul gruppo Facebook «Sei di Cogliate se…», con l’obiettivo di mettere in guardia gli abitanti della zona. L’episodio, secondo quanto riferito dalla donna, sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio dell’altro giorno, nella zona compresa tra via San Martino e via Diaz.

La residente ha raccontato che uno sconosciuto avrebbe oltrepassato la recinzione della proprietà per poi curiosare nel garage e nell’auto parcheggiata. Non è stato precisato se siano stati sottratti oggetti o altri effetti personali. Nel messaggio pubblicato sui social è stata fornita anche una descrizione dell’uomo, che indossava una felpa bianca con la scritta rossa «Brooklyn», un cappellino e un giubbotto neri. Secondo la segnalazione, si spostava in bicicletta.

La donna ha inoltre riferito di essere in possesso di fotografie dell’accaduto e ha annunciato l’intenzione di presentare una regolare denuncia alle forze dell’ordine. L’avviso ha quindi richiamato l’attenzione su quanto sarebbe accaduto nella zona residenziale di Cogliate. Al momento si tratta di una segnalazione pubblicata sui social, senza ulteriori riscontri ufficiali sulla dinamica dell’episodio o sull’identità della persona descritta.

(foto archivio: un precedente episodio in zona)

24102026