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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 22 ottobre, ci sono la morte di Andrea Carbone, studente-lavoratore di 20 anni rimasto coinvolto in un incidente a Uboldo, l’investimento di un quattordicenne in via Varese a Saronno, il corteo studentesco che ha attraversato il centro cittadino e il progetto di riqualificazione del Villaggio Brollo a Solaro.

Lutto tra Saronno e Legnano per la morte di Andrea Carbone, ventenne residente a Legnano che frequentava l’istituto Riva di Saronno e già lavorava. Il giovane stava tornando a casa dopo le lezioni quando, nella serata di giovedì 22 ottobre, intorno alle 19.30, la sua moto si è scontrata con un’auto lungo la provinciale 527, in via IV Novembre a Uboldo. Soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, è morto nella notte nonostante i tentativi di rianimazione. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre tre persone, tra cui una ragazza di 14 anni e due adulti di 48 anni. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le responsabilità dello scontro.

Un ragazzo di 14 anni è stato investito nella mattinata di venerdì 23 ottobre in via Varese a Saronno, all’altezza del civico 174. L’allarme è scattato alle 7.51: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa cittadina, che ha prestato le prime cure al giovane prima di accompagnarlo in codice giallo all’ospedale di Legnano. Alcuni automobilisti si sono fermati per assistere il ragazzo e attendere i soccorsi. La polizia locale ha effettuato i rilievi, raccolto le testimonianze e gestito il ripristino della circolazione, con code e rallentamenti lungo l’arteria.

Circa 200 studenti hanno partecipato venerdì 23 ottobre al secondo corteo studentesco organizzato a Saronno, sfilando dietro lo striscione “Studenti in rivolta: governo a casa”. La mobilitazione è nata da un gruppo WhatsApp che nei giorni precedenti aveva diffuso l’invito a scendere in strada. Il corteo è partito dal quartiere scolastico, ha attraversato le vie della zona e il sottopassaggio, per raggiungere il centro e concludersi in piazza Libertà poco prima delle 11. I carabinieri hanno seguito la manifestazione a piedi e con le pattuglie, accompagnando gli studenti lungo il percorso e gestendo la circolazione.

A Solaro prende forma il piano per il Villaggio Brollo, con un progetto che comprende un nuovo supermercato, un pozzo per l’acqua potabile, una pista ciclopedonale e una rotatoria. La giunta ha approvato il 21 ottobre una delibera relativa alla proposta di piano attuativo in variante al Pgt, avviando l’iter urbanistico. La struttura commerciale prevista avrà una superficie di 1.357,50 metri quadrati e sarà realizzata attraverso interventi di demolizione e recupero dell’esistente. Lungo via Roma è previsto un collegamento ciclopedonale con le reti di Cesano Maderno e Limbiate, mentre il nuovo pozzo sarà realizzato da Gruppo Cap su un’area di quasi mille metri quadrati che il Comune acquisirà gratuitamente. Il piano prevede inoltre una rotatoria tra via Roma, via delle Industrie e via Isonzo, al posto dell’attuale semaforo. Secondo l’amministrazione, l’intervento non comporterà nuovo consumo di suolo. L’adozione del piano dovrà passare dal consiglio comunale dopo il periodo di pubblicazione previsto.

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