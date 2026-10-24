Cogliate

COGLIATE – Un lupo alla periferia del paese oppure, più semplicemente, un cane? È il dubbio che ha animato il fine settimana scorsi sui social, dove un presunto avvistamento nei pressi della rotonda dell’Avis ha suscitato curiosità, preoccupazione e soprattutto un acceso dibattito tra i residenti. Una fotografia dell’animale, accompagnata da alcune segnalazioni, ha fatto rapidamente il giro dei gruppi locali, dividendo gli utenti tra chi ha ritenuto possibile la presenza di un lupo e chi, invece, ha invitato a non trarre conclusioni affrettate. Tutto è partito da alcuni messaggi pubblicati sabato 17 ottobre nel gruppo Facebook «Sei di Cogliate se…». Una prima segnalazione ha riferito della presenza di un animale, indicato prudentemente come «cane/lupo», nei pressi della rotonda dell’Avis, attorno alle 8 del mattino.

In serata è comparso un secondo avviso, decisamente più allarmato. Una residente ha raccontato di avere avvistato alle 21.15 un presunto lupo selvatico nella stessa zona, aggiungendo che erano già stati avvisati i carabinieri e invitando alla prudenza chi si fosse trovato a transitare da quelle parti.

Le segnalazioni hanno alimentato una lunga discussione online. Numerosi utenti hanno commentato l’accaduto e osservato la fotografia, senza però arrivare a una conclusione condivisa. Diversi residenti hanno fatto notare che, almeno dall’immagine circolata, l’animale sembrava assomigliare maggiormente a un cane. Altri hanno invece considerato plausibile l’ipotesi del lupo, anche alla luce della vicinanza con le aree boschive del Parco delle Groane. Proprio questo è uno degli aspetti che rendono la vicenda particolarmente interessante. La presenza del lupo nel territorio del Parco delle Groane è infatti una realtà già documentata: negli ultimi anni il ritorno di questo grande predatore nelle aree naturali della zona è stato oggetto di osservazioni e monitoraggi. Non si tratterebbe dunque di una presenza impossibile, anche se questo non significa che l’animale fotografato a Cogliate fosse effettivamente un lupo. Al momento, infatti, non risultano elementi sufficienti per identificare con certezza l’esemplare segnalato. Una fotografia, soprattutto se scattata a distanza o in condizioni di scarsa illuminazione, può facilmente trarre in inganno e rendere difficile distinguere un lupo da un cane di aspetto simile.

Resta il fatto che il presunto avvistamento ha monopolizzato per buona parte del weekend le conversazioni sui social cogliatesi, tra curiosità, timori e osservazioni di chi conosce bene il territorio. Un episodio che ha riportato al centro dell’attenzione anche il tema della presenza degli animali selvatici nelle aree verdi a ridosso dei centri abitati.

Per il momento, dunque, il mistero rimane: l’animale visto nei pressi della rotonda dell’Avis era davvero un lupo oppure un cane scambiato per un predatore selvatico?

(foto: particolare di una delle immagini comparse sul web relative all’avvistamento)

24102026