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SARONNO – Sabato 24 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno è attesa una giornata di sole splendente, con cieli sereni e nessuna precipitazione prevista. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 17°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest sia al mattino sia nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il fine settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile, accompagnato però da temperature più basse, soprattutto nelle prime ore del giorno. Il termometro scenderà fino a 8°C al mattino, mentre nel pomeriggio raggiungerà i 17°C. Il cielo resterà soleggiato per tutta la giornata, ma il vento settentrionale contribuirà a rendere l’aria più fresca.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su gran parte della regione. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e orientali e sulle Orobie prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle basse pianure orientali il tempo sarà perlopiù soleggiato, con possibili nubi basse o banchi di nebbia al mattino. Sulle Alpi Retiche il cielo sarà poco nuvoloso, salvo qualche nube sparsa nelle prime ore della giornata. I venti, deboli da Ovest, ruoteranno verso Nordovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1800 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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