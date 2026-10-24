Misinto

MISINTO – Cercasi albero di Natale, possibilmente grande, bello e… già cresciuto nel giardino di qualche cittadino. È la curiosa iniziativa lanciata dal Comune di Misinto in vista delle prossime festività natalizie: anziché acquistare un nuovo abete o abbatterne uno appositamente, l’amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi direttamente ai residenti, alla ricerca di un albero che possa diventare il protagonista degli addobbi nella piazza principale del paese.

L’appello è rivolto in particolare a chi possiede un abete ormai troppo grande per il proprio giardino, magari diventato ingombrante o difficile da gestire, e sta valutando la possibilità di abbatterlo.

«Hai un abete in giardino diventato troppo grande o pericoloso e stai pensando di abbatterlo? Non farlo abbattere a tue spese: regalagli una seconda vita!», è l’invito rivolto dal Comune ai cittadini attraverso un volantino.

L’idea è semplice: trasformare un problema privato in un’opportunità per l’intera comunità. Un albero destinato comunque alla rimozione potrebbe infatti diventare il simbolo delle festività natalizie, illuminando e decorando la piazza del paese. L’iniziativa punta anche sulla sostenibilità ambientale. «Vogliamo un Natale sostenibile e rispettoso dell’ambiente: non abbattiamo alberi sani nei boschi, ma valorizziamo gli abeti dei cittadini che devono comunque essere rimossi per motivi di spazio, sicurezza o gestione del giardino», spiega l’amministrazione comunale.

Per chi deciderà di mettere a disposizione il proprio albero è previsto anche un vantaggio economico: il Comune si farà carico completamente delle operazioni di rimozione e taglio, che saranno quindi gratuite per il proprietario.

Naturalmente l’abete dovrà essere valutato per verificare che sia adatto a diventare l’albero di Natale della piazza, anche in relazione alle dimensioni e alle condizioni in cui si trova. Chi desidera proporre il proprio albero può scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica [email protected], candidandolo per l’iniziativa.

Una proposta originale che unisce il clima delle feste, l’attenzione all’ambiente e la collaborazione tra amministrazione e cittadini. E chissà che il grande albero destinato ad abbellire la piazza di Misinto non si trovi già in qualche giardino del paese, in attesa di diventare, almeno per un Natale, il protagonista della festa di tutta la comunità.

(foto archivio)

24102026