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ORIGGIO – Un romanzo che parla di rinascita, un incontro con il Centro antiviolenza Rete Rosa di Saronno e una fiaccolata per promuovere la cultura del rispetto. Origgio si prepara al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un ciclo di iniziative che punta a mantenere alta l’attenzione sul tema anche oltre la ricorrenza. Si intitola Non solo 25 novembre la rassegna promossa dal Gruppo Panchina Rossa in collaborazione con la Pro Loco e la Consulta giovanile.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 ottobre alle 21 all’Oratorio femminile di Origgio, in via Giovanni Battista Lombardi. Ospite della serata sarà la scrittrice Lidia Laudani, che presenterà il romanzo Un’altra vita, dedicato a temi di attualità e ai percorsi di rinascita personale. La presentazione sarà un’occasione di confronto con il pubblico: l’autrice dialogherà con i partecipanti con il supporto dell’attore e regista Filippo Verga, dando spazio a emozioni e riflessioni legate ai temi affrontati nel libro. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il calendario proseguirà a novembre con altri due momenti di sensibilizzazione. Domenica 15 novembre è previsto un incontro informativo dedicato alla realtà del territorio, con la partecipazione del Centro antiviolenza Rete Rosa di Saronno. Martedì 24 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà invece una fiaccolata con partenza da via Piantanida, che si fermerà di fronte alla Panchina Rossa di Origgio, organizzata con la collaborazione del settore calcio femminile della Polisportiva Airoldi. Un’iniziativa collettiva per ribadire l’importanza del rispetto e della partecipazione della comunità nella prevenzione della violenza.

(foto d’archivio: la scrittrice Lidia Laudani)

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