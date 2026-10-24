Comasco

ROVELLASCA – Controlli e multe nella zona della stazione ferroviaria, dove da tempo la gestione dei parcheggi è al centro delle segnalazioni dei residenti. Nelle scorse ore sono state sanzionate alcune automobili parcheggiate negli spazi regolamentati con disco orario senza rispettare le disposizioni previste. A darne notizia è stato un cittadino attraverso un messaggio pubblicato sui social, accompagnato da una fotografia che documenta l’attività di controllo. Un intervento accolto positivamente da chi, nelle scorse settimane, aveva segnalato problemi legati alla sosta irregolare nell’area della stazione.

«Oggi vengono messe delle multe sulle autovetture presenti negli spazi con obbligo di disco orario non in regola», si legge nel messaggio. L’autore della segnalazione ha poi sottolineato il possibile ruolo delle richieste di intervento avanzate dai cittadini: «Grazie alle segnalazioni dei cittadini forse la sosta selvaggia viene un po’ fermata».

La questione riguarda in particolare il rispetto delle limitazioni temporali nei parcheggi regolamentati con disco orario, dove la permanenza delle vetture deve avvenire secondo le indicazioni riportate sulla segnaletica. Il mancato rispetto delle disposizioni può comportare una sanzione amministrativa. Ma i controlli non rappresentano l’unico tema sollevato dai residenti. Nel messaggio pubblicato sui social viene infatti richiamata anche un’altra questione ancora in attesa di soluzione: «Ora si aspetta la regolarizzazione della sosta per i residenti, ferma all’anno scorso».

Un riferimento alla gestione dei parcheggi destinati a chi abita nella zona, sulla quale viene chiesto un aggiornamento. La segnalazione non fornisce ulteriori dettagli sulle procedure ancora da completare.

Intanto, l’attività di controllo nella zona della stazione viene interpretata da chi ha pubblicato l’avviso come un primo riscontro alle richieste dei cittadini, con l’auspicio che il rispetto delle regole possa contribuire a migliorare la disponibilità dei posti auto e la situazione della sosta nell’area ferroviaria.

24102026