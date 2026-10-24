Città

SARONNO – Cinque riconoscimenti, tre dei quali alla memoria: oggi, sabato 24 ottobre, alle 15 la Sala Vanelli ospita la consegna delle Ciocchine 2026. La cerimonia delle civiche benemerenze si svolgerà alla presenza delle autorità cittadine. ilSaronno seguirà il pomeriggio con una diretta, per raccontare le premiazioni e gli interventi.

A ricevere il riconoscimento saranno Cisv – Hurricane Saronno e Carlo Legnani. Le benemerenze alla memoria saranno conferite a Ivonne Trebbi, Franco Turconi e Giorgio Cavallari. I destinatari sono stati scelti dalla Giunta tra le candidature presentate entro il 15 settembre.

Gli Hurricane Saronno portano alla cerimonia l’esperienza del baseball per ciechi e ipovedenti: quest’anno la formazione ha disputato le partite casalinghe sul campo di via Ungaretti. Carlo Legnani è invece una voce storica di Radiorizzonti, dove con “Buonagiornata” ha raccontato notizie, persone e iniziative cittadine.

Tre le figure ricordate. Ivonne Trebbi, staffetta partigiana “Bruna”, ha trasmesso ai giovani la testimonianza della Resistenza e sostenuto le attività del Villaggio Sos. Franco Turconi, presidente e tra i fondatori di Semplice Terra, ha valorizzato l’orto storico di via San Cristoforo con attività rivolte anche a scuole e famiglie. Giorgio Cavallari ha donato alla città la sua collezione dedicata a Giuditta Pasta, alla base del percorso museale di Villa Gianetti.

L’appuntamento è dunque alle 15 nella sala consiliare “Agostino Vanelli”, in viale Santuario 7. Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco offerto da Ial Lombardia di Saronno.

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