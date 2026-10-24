Cronaca

SARONNO – Fermato mentre viaggiava in monopattino, è stato trovato con circa 72 grammi di hashish e denaro contante. Per un cittadino egiziano di 38 anni sono state avviate le procedure finalizzate all’espulsione, con gli accertamenti per l’eventuale collocamento in un Centro di permanenza per i rimpatri.

L’intervento della polizia locale di Saronno risale al pomeriggio di giovedì 22 ottobre. Durante il pattugliamento del territorio, gli agenti hanno fermato l’uomo in via Vincenzo Monti, all’incrocio con via Paolo Reina. Il 38enne era senza documenti di identificazione.

I successivi controlli hanno portato al ritrovamento e al sequestro della sostanza stupefacente. L’uomo è stato accompagnato al comando per stabilirne con certezza l’identità. Gli agenti hanno quindi informato l’autorità giudiziaria e contattato l’ufficio immigrazione della Questura di Varese per verificare la sua posizione sul territorio nazionale e attivare le procedure di competenza.

Al 38enne sono state contestate le ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di ingresso o soggiorno irregolare in Italia.

L’attività è proseguita con gli adempimenti per l’eventuale trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri, funzionale alla procedura di espulsione.

(foto archivio)

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