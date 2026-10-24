Città

SARONNO – Saronno rinnova l’adesione al progetto “Controllo del Vicinato”, promosso dalla Prefettura di Varese per rafforzare la collaborazione tra cittadini, Amministrazioni comunali e Forze dell’Ordine nella prevenzione dei fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana. Quest’anno entrano a far parte della rete anche Camera di commercio, Confesercenti e Confcommercio con l’obiettivo di coinvolgere le attivita’ commerciali dei diversi territori per un coordinamento a 360°.

La sindaca Ilaria Pagani ha sottoscritto il protocollo d’intesa martedì 20 ottobre, a Ville Ponti a Varese, formalizzando l’adesione della città a un’iniziativa che punta a valorizzare la partecipazione attiva dei residenti e la conoscenza diretta del proprio territorio.

Il Controllo del vicinato, gia’ presente a Saronno, si basa sulla costituzione di gruppi di cittadini che, attraverso coordinatori individuati e in raccordo con la polizia locale, possono segnalare situazioni sospette, criticità legate alla sicurezza urbana o condizioni di degrado. Non si tratta di sostituirsi alle forze dell’ordine, né di organizzare ronde o pattugliamenti, ma di costruire una rete di attenzione reciproca, collaborazione e prevenzione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.

L’Amministrazione comunale avvierà a breve una fase di confronto sul territorio. Sono previsti incontri di raccordo con i comitati gia’ costituiti e successivi appuntamenti nei quartieri, finalizzati a illustrare il funzionamento del progetto, raccogliere disponibilità e favorire il coinvolgimento della cittadinanza.

“La sicurezza è un tema che riguarda la qualità della vita di tutti e richiede attenzione, ascolto e collaborazione – dichiara la sindaca Ilaria Pagani – Col rinnovo dell’ adesione a questo Protocollo, vogliamo rafforzare il rapporto tra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine, valorizzando chi conosce e vive quotidianamente i nostri quartieri. Il Controllo del Vicinato non significa chiedere ai cittadini di sostituirsi a chi ha il compito di garantire la sicurezza, ma offrire loro strumenti e riferimenti chiari per contribuire in modo responsabile alla prevenzione”.

Gli incontri che saranno organizzati nelle prossime settimane, che sarà differenziato tra rete dei cittadini e dei commercianti, rappresenteranno il primo passo per definire il percorso di ampliamento del progetto a Saronno, secondo le modalità previste dal protocollo e in coordinamento con le autorità competenti. L’obiettivo è promuovere una maggiore attenzione al territorio, rafforzare i rapporti di vicinato e costruire una collaborazione stabile tra comunità e istituzioni, a partire dalla partecipazione dei cittadini.

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