Varesotto

VARESE – Un riconoscimento istituzionale per l’impegno nella prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute dei lavoratori. A riceverlo è stato Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico eletto nel Varesotto, premiato alla Camera dei deputati per il lavoro svolto nell’ambito delle commissioni di Regione Lombardia dedicate alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla presidente della Commissione speciale Chiara Gribaudo. Astuti ha presieduto la Commissione d’inchiesta regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e attualmente ricopre l’incarico di vicepresidente della Commissione speciale che si occupa della stessa materia.

«Un grande onore ricevere questo riconoscimento per il lavoro svolto dalla Commissione d’inchiesta, che ho avuto l’onore di presiedere, e dalla Commissione speciale attualmente in carica, di cui sono vicepresidente», ha commentato l’esponente democratico, sottolineando il valore di un impegno portato avanti nel corso degli anni.

Secondo quanto riferito dal consigliere regionale, Regione Lombardia ha già avviato una graduale attuazione delle proposte e delle buone pratiche individuate al termine dei lavori della Commissione d’inchiesta. Un percorso che, ha evidenziato Astuti, è proseguito anche durante l’attuale legislatura attraverso la collaborazione tra le diverse forze politiche. «Lavoriamo fin dall’inizio della legislatura mettendo da parte le differenze politiche e condividendo un obiettivo fondamentale: ridurre drasticamente gli infortuni e le morti sul lavoro», ha spiegato il consigliere varesino. La giornata è stata caratterizzata anche da un altro passaggio istituzionale che Astuti ha accolto con soddisfazione: l’approvazione unanime, alla Camera dei deputati, di un progetto di legge che introduce il patrocinio a spese dello Stato per le vittime di infortuni sul lavoro, sia mortali sia non mortali, causati dalla violazione delle norme di sicurezza da parte di terzi.

Si tratta di una misura finalizzata a facilitare l’accesso alla tutela legale delle persone coinvolte in incidenti sul lavoro e dei soggetti aventi diritto nei casi previsti dalla legge. Il voto della Camera rappresenta un passaggio dell’iter parlamentare del provvedimento.

Per Astuti, il riconoscimento ricevuto costituisce soprattutto un incoraggiamento a proseguire l’attività istituzionale su un tema che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali.

«La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. Il riconoscimento di oggi è uno stimolo a proseguire, con ancora maggiore determinazione, il lavoro per tutelare la salute, la dignità e la vita di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», ha concluso il consigliere regionale del Partito Democratico.

24102026