Città

SARONNO – Sarà don Alberto Corti, che quest’anno festeggia cinquant’anni di ordinazione sacerdotale, a presiedere la processione con il Santissimo Crocifisso di domenica 25 ottobre. Il ritrovo è alle 15,30 in piazza Libertà, per il momento centrale della Festa del Trasporto, che accompagnerà la comunità saronnese da sabato 24 a lunedì 26 ottobre.

La ricorrenza affonda le proprie radici nel 1734 e rinnova ogni quarta domenica di ottobre la devozione dei saronnesi al Crocifisso, portato in processione per le vie della città.

Il programma di sabato 24 prevede l’adorazione eucaristica in tutte le parrocchie. Alle 18, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, si celebrerà la messa con l’incoronazione del Santissimo Crocifisso.

Domenica 25 ottobre le celebrazioni inizieranno alle 10 in Prepositurale con la messa solenne alla presenza delle autorità cittadine. Nella stessa chiesa, alle 11,30, saranno protagonisti i quattordicenni della comunità pastorale, chiamati alla professione di fede. Nel pomeriggio i fedeli si ritroveranno in piazza Libertà per la partenza della tradizionale processione guidata da don Alberto Corti.

A chiudere la festa sarà la messa di lunedì 26 ottobre alle 10,30 in Prepositurale: don Daniele Tussi presiederà la celebrazione a suffragio dei defunti della comunità pastorale.

Anche quest’anno sarà proposta una raccolta per il Fondo cittadino di solidarietà, che aiuta le persone e le famiglie saronnesi in difficoltà, con la possibilità di contribuire al termine della processione oppure tramite bonifico alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, indicando la causale “fondo cittadino di solidarietà”.

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