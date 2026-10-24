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SARONNO – C’è chi vuole sapere tutto e chi cerca subito il risultato della partita. Chi segue ogni passaggio della politica cittadina e chi vuole capire che cosa stanno facendo nel cantiere sotto casa. A ciascuno il suo canale: su Telegram ilSaronno permette di scegliere quali notizie ricevere direttamente sul telefono. Il menu è ricco e l’iscrizione è gratuita.

Per chi vuole sapere subito le cose importanti, c’è ilSaronno Breaking News. È il canale da scegliere per seguire le principali notizie e gli aggiornamenti che meritano attenzione. Perché certe novità è meglio scoprirle prima che qualcuno ci chieda: “Ma come, non lo sapevi?”.

Per i lettori con la curiosità sempre accesa, invece, c’è ilSaronno All News: qui arrivano tutte le notizie pubblicate dalla testata, in tempo reale. Cronaca, eventi, sport, cultura, storie e vita del territorio. La scelta giusta per chi apre il giornale e finisce per leggerlo tutto.

Se la vostra passione è la politica, il collegamento da salvare è quello di ilSaronno Politica. Dichiarazioni, prese di posizione e novità della vita pubblica trovano un canale dedicato. Per seguire il dibattito cittadino anche quando il consiglio comunale è finito, ma la discussione continua.

Poi ci sono quelli che, prima di tutto, chiedono: “Quanto abbiamo fatto?”. Per i tifosi sono disponibili due canali tematici: Fbc Saronno, dedicato alle notizie sui biancocelesti, e Robur Basket, per seguire la squadra saronnese sotto canestro. Risultati, novità, interviste e curiosità: la propria passione a portata di smartphone, anche quando non si riesce a essere sugli spalti.

E se il centro del vostro mondo è il vostro paese? Anche qui c’è una scelta su misura. I canali locali raccolgono gli articoli dedicati ai singoli comuni: dalla viabilità alle scuole, dagli appuntamenti alle decisioni del Comune. Basta scegliere il proprio:

Naturalmente si può seguirne più di uno: il paese dove si abita, quello dove si lavora, quello dove vivono i figli o i genitori. La curiosità, del resto, non si ferma al cartello di confine.

Come iscriversi? Basta avere Telegram, aprire uno dei collegamenti e unirsi al canale scelto. Chi non ha ancora l’app può scaricarla e poi tornare ai link. Si possono seguire più canali e lasciare ciascuno in autonomia.

Scegliete il vostro mix: un po’ di cronaca, il vostro paese, una dose di politica e il tifo del cuore. A portare le notizie ci pensiamo noi.

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