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VENEGONO SUPERIORE – Un riconoscimento per gli studenti che hanno approfondito le opportunità, ma anche i rischi, legati all’utilizzo di internet e delle nuove tecnologie. Alla scuola secondaria di primo grado di Venegono Superiore si è svolta la cerimonia di consegna dei patentini digitali, a conclusione di un percorso formativo dedicato alla consapevolezza e alla responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro tra scuola, famiglie e istituzioni, unite nell’obiettivo di accompagnare i ragazzi verso un rapporto più attento e responsabile con il mondo online. Un tema particolarmente importante per le nuove generazioni, che utilizzano quotidianamente smartphone, social network e piattaforme digitali.

Il percorso si è inserito nelle attività educative e di prevenzione promosse dalla scuola, con particolare attenzione anche ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. La consegna del patentino ha voluto riconoscere l’impegno degli alunni nell’acquisire maggiore consapevolezza dei comportamenti da adottare nell’ambiente digitale.

Alla cerimonia ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il consigliere con delega allo Sport Giosuè Cava, accolto dagli studenti con un caloroso applauso. Il consigliere ha portato il saluto del sindaco Walter Fabiano Lorenzin, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica Alessandra Napolano, alla professoressa Alessia Iachino, referente per i progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, e a tutti i docenti che hanno sostenuto e valorizzato il percorso formativo. A dare notizia dell’iniziativa è stata la lista civica Con Senso Civico, che ha evidenziato come la consegna del patentino digitale rappresenti «il riconoscimento di un percorso di consapevolezza e responsabilità» e un momento istituzionale capace di ribadire «l’impegno condiviso di scuola, famiglie e istituzioni nell’interesse prioritario dei nostri ragazzi».

Un’esperienza educativa che ha posto al centro non soltanto le competenze tecnologiche, ma soprattutto la capacità di utilizzare gli strumenti digitali con rispetto, attenzione e senso di responsabilità, dentro e fuori dalla scuola.

24102026