Saronnese

SARONNO – “Ragazzi di Saronno, di non Saronno, giovani e non giovani, tutti a teatro Giuditta Pasta, soprattutto perché è in zona. Rispettate le piccole province e anche quelle un po’ più grandi, perché Saronno spacca comunque, viva Saronno”: con queste parole il rapper 22 Simba ha chiamato a raccolta al teatro Giuditta Pasta per la tavola rotonda sull’intelligenza artificiale e la musica dello scorso venerdì 16 ottobre. Una storia su Instagram, ricondivisa dall’account ufficiale del teatro per invitare giovani e “non giovani” ad una serata su un tema molto caldo nello scenario musicale: la musica nasce dalle esperienze personali, dagli incontri, dai legami e dalle emozioni che ciascuno porta con sé. È da questa dimensione profondamente umana che Andrea Meazza, in arte 22Simba, rapper saronnese, ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla musica, durante la tavola rotonda “La musica nell’era dell’AI: libertà, confini e tutele”, organizzata venerdì scorso al teatro Giuditta Pasta di Saronno.

L’intervento di 22Simba, tra le voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, e attesissimo dai giovani, si è aggiunto alle voci di altri esperti sul tema, ossia Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing Ricordi Srl ed editore musicale, Lucia Maggi, avvocata specializzata in diritto d’autore, Andrea “Musteeno” Gorni, rapper, street artist ed educatore, Gianmarco Tonelli, musicologo e dottorando in Artificial Intelligence for Society all’Università di Pisa.

La testimonianza di 22Simba ha riportato il confronto su una questione centrale: per quanto le nuove tecnologie possano offrire strumenti utili a chi compone e produce musica, esistono aspetti dell’esperienza artistica che non possono essere riprodotti da un algoritmo. Tra questi, il contatto diretto con il pubblico durante i concerti, la condivisione delle emozioni e le relazioni che si costruiscono attraverso la musica dal vivo. Un tema che ha attraversato l’intero incontro, mettendo a confronto competenze ed esperienze differenti per capire quali opportunità e quali rischi accompagnino l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo musicale.

Una serata rivolta ad artisti, professionisti del settore, studenti, appassionati di musica e cittadini, per interrogarsi sulle opportunità e sulle responsabilità che accompagnano l’intelligenza artificiale e sulle trasformazioni che sta portando nel mondo della musica. L’incontro è nato con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione e confronto su un tema di grande attualità, mettendo in dialogo competenze ed esperienze differenti: quali confini è necessario definire per tutelare la creatività umana? Quali diritti devono essere garantiti agli artisti? E come può l’innovazione tecnologica convivere con la libertà espressiva e il riconoscimento del lavoro creativo?

Gianmarco Tonelli, musicologo e dottorando in Artificial Intelligence for Society all’Università di Pisa, ha invitato a interrogarsi su ciò che rende significativo un brano, oltre il risultato sonoro. La possibilità di ottenere una composizione attraverso strumenti automatizzati non coincide necessariamente con l’atto di fare musica: a dare valore al lavoro artistico sono anche le idee di chi crea e l’intenzione che guida ogni scelta artistica; gesti che evidenziano anche una certa artigianalità della musica. Le nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale chiamano in causa anche il diritto. Lucia Maggi, avvocato specializzata in diritto d’autore, ha esaminato le difficoltà legate al riconoscimento della paternità di un’opera realizzata con l’aiuto di questi sistemi. La presenza dell’AI non impedisce automaticamente di ottenere una tutela giuridica, ma diventa decisivo stabilire quanto il risultato dipenda dalle scelte originali della persona.

Per Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing Ricordi Srl ed editore musicale, una delle questioni più delicate riguarda invece l’affidabilità e l’identità dei contenuti che entrano in circolazione. La facilità con cui è possibile generare musica pone il problema delle imitazioni e di produzioni che possono apparire autentiche senza esserlo realmente. L’esperienza professionale di Andrea Gorni, in arte Musteeno, ha offerto un esempio concreto di come questi strumenti possano essere integrati nel lavoro musicale: il rapper, street artist ed educatore ne fa un uso significativo, senza rinunciare alle caratteristiche che contraddistinguono la sua espressione. Un esempio ne sarebbe il freestyle: il risultato prende forma attraverso l’immediatezza, l’improvvisazione e la capacità di rispondere a ciò che accade in quel preciso momento.

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