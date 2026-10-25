Basket

SARONNO – Sconfitta casalinga per la Robur Basket Saronno nel campionato di Divisione Regionale 1. Nel tardo pomeriggio di domenica, al PalaRonchi di via Colombo, la formazione biancoazzurra allenata da coach Rota è stata superata 62-69 dalla Sportlandia Tradate, al termine di una partita nella quale gli ospiti hanno costruito un vantaggio consistente, resistendo poi alla rimonta dei padroni di casa. L’incontro è iniziato all’insegna dell’equilibrio, con diversi cambi di comando. A tenere in partita la Robur nel primo quarto è stato soprattutto Maioli, autore di 10 punti nei primi dieci minuti, ma Tradate ha chiuso avanti 22-16. Nel secondo periodo gli ospiti hanno aumentato il margine, arrivando all’intervallo sul 39-27.

La situazione si è complicata ulteriormente nella ripresa, quando la Sportlandia ha raggiunto un vantaggio massimo di 21 punti. Saronno ha però reagito, migliorando la propria intensità difensiva e piazzando un parziale di 9-0 nel terzo quarto che ha riaperto la partita.

Nell’ultima frazione la Robur ha continuato a recuperare terreno, trascinata da Ferioli, autore di 9 punti nel periodo. A meno di trenta secondi dalla sirena i biancoazzurri sono arrivati fino al 62-67, a soli cinque punti dagli avversari. Tradate ha però mantenuto la lucidità necessaria nei possessi conclusivi, chiudendo il confronto sul 69-62 grazie anche alla precisione dalla lunetta.

Alla Robur è rimasto il rammarico per il divario accumulato nella parte centrale della gara, ma anche la positiva reazione che ha permesso di riaprire un incontro apparentemente compromesso. Miglior realizzatore saronnese è stato Maioli con 23 punti, seguito da Ferioli con 16.

Robur Basket Saronno-Sportlandia Tradate 62-69

Parziali: 16-22, 11-17; secondo tempo 35-30 complessivo.

ROBUR SARONNO: Paternoster n.e., Acconito 7, Ferioli 16, Hassan 0, Marchini n.e., Pasquariello 2, Maioli 23, Pagani 4, Sarr n.e., Rota 2, Grassadonia 0, Cova 8. All. Rota.

24102026