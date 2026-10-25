Calcio

SARONNO – Nel calcio minore, 7′ giornata, oggi in Prima categoria vittoria del Cistellum per 2-0 in trasferta sul campo della Union Valleolona, grazie ad una autorete e ad un gol di Iacovelli; mentre il Tradate ha perso in casa 1-0 contro la Valcuviana.

In Seconda categoria girone G successo casalingo per 3-1 della Gerenzanese contro il Cdg Erba, per i locali hanno segnato Canavesi, Colucci e Pellizzi. Nel girone R vittoria interna del Cgds Misinto per 2-1 sul Molinello (gol locali di Cattaneo e Barlusconi), e di 1-0 della Cogliatese sul Dieffe, gol di Ferrario. In classifica prima la Juvenilia con 16 punti, la Cogliatese ne ha 12 come il Misinto. Nel girone V pari interno per l’Amor Sportiva, 2-2 contro San Marco (reti saronnesi di Cattaneo e Caso), successo interno 2-1 dell’Azzurra Mozzate (doppietta di Costanzo) contro gli Amici dello Sport, mentre in trasferta l’Equipe Garibaldi ha dilagato contro il San Giorgio, 5-1 (gol saronnesi di Nodari, Robbiati, Castaldo e doppietta di Craciun); vittoria esterna della Pro Juventute 2-0 contro il Busto 81, gol di Dragoni e Montoli.

Seconda categoria, girone V – Classifica dopo la 7′ giornata: Vanzaghello 17 punti; Amor Sportiva e Lonate Ceppino 14; Union Villa Cassano 13; San Marco 12; Pro Juventute, Arsaghese e Amici dello Sport 10; Ardor A.S.D. 9; Azzurra Mozzate e Legnanese 8; Equipe Garibaldi e Calcio Olgiate 7; Torino Club Marco Parolo 5; Busto 81 Calcio e Calcio San Giorgio 4.

San Marco ed Equipe Garibaldi hanno disputato 6 partite, tutte le altre squadre 7.

Sabato un anticipo.

(foto: San Giorgio ed Equipe Garibaldi in campo)

25102026