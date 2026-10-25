Calcio

LAINATE – Vittoria sofferta ma preziosissima per la Frazione Calcistica Dal Pozzo, che sabato nell’anticipo serale della settima giornata del campionato di Seconda categoria, girone K, ha superato 1-0 l’Osaf al centro sportivo di Lainate. A decidere la sfida è stata una rete di Barone, che ha regalato ai dalpozzesi tre punti importanti nella corsa alle posizioni di vertice della classifica. Una partita combattuta, nella quale il Dal Pozzo ha dovuto soffrire fino all’ultimo per avere ragione degli avversari. A raccontare lo spirito della serata è stata la stessa società attraverso i propri canali social: «All’ultimo respiro. Dopo una grande sofferenza. Come piace a noi». Poche parole che riassumono la soddisfazione per un successo conquistato con determinazione.

Con questa vittoria il Dal Pozzo è salito a quota 16 punti in sette partite, con un bilancio di cinque successi, un pareggio e una sconfitta. Un ruolino di marcia che vale momentaneamente il terzo posto, alle spalle della capolista Victor Rho, a punteggio pieno con 18 punti in sei gare, e della Virtus Cantalupo.

Proprio la Virtus Cantalupo è stata protagonista dell’altro anticipo serale del girone K, imponendosi nettamente per 3-0 sul Furato. Un risultato che ha permesso alla formazione di Cantalupo di raggiungere quota 17 punti, portandosi provvisoriamente a una sola lunghezza dalla vetta, pur avendo disputato una partita in più rispetto al Victor Rho. Il turno si completerà con le altre gare in programma fra oggi e mercoledì. Per il Dal Pozzo, intanto, la soddisfazione di aver conquistato un successo di misura che conferma le ambizioni di alta classifica della squadra.

Risultati degli anticipi della 7′ giornata: Dal Pozzo-Osaf 1-0 (Barone); Virtus Cantalupo-Furato 3-0.

Classifica del girone K: Victor Rho 18 punti; Virtus Cantalupo 17; Dal Pozzo 16; Vighignolo 1967 14; Accademia Inveruno 11; Cuggiono 9; Osaf, Casorezzo e Fc Sedriano 8; Oratorio Lainate Ragazzi e Furato 6; Longobarda 2010 e San Luigi Pogliano 5; San Giuseppe Arese Calcio 3; San Vittore Olona 2; Real Vanzaghese Mantegazza 1.

Victor Rho, Vighignolo 1967, Accademia Inveruno, Cuggiono, Casorezzo, Fc Sedriano, Oratorio Lainate Ragazzi, Longobarda 2010, San Luigi Pogliano, San Giuseppe Arese Calcio, San Vittore Olona e Real Vanzaghese Mantegazza hanno disputato sei partite; le altre squadre sette.

(foto da Fb: saluto finale del Dal Pozzo ai propri tifosi)

25102026