Calcio 2′ cat. V, l’Equipe Garibaldi torna a vincere facendolo in grande stile: manita sul San Giorgio
25 Ottobre 2026
SAN GIORGIO SU LEGNANO – Dopo le due sconfitte rimediate con Ardor Asd e Amici Dello Sport, l’Equipe Garibaldi ritrova la vittoria nella partita valida per la settima giornata di campionato del girone V della seconda categoria di Varese disputata nel primo pomeriggio di questa ultima domenica di ottobre in casa del Calcio San Giorgio al centro sportivo comunale Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano.
I saronnesi ritrovano la vittoria in grande stile battendo i padroni di casa per 1-5 grazie alle reti messe a segno da Nodari, Robbiati, Castaldo e la doppietta di Craciun. Una grandissima prestazione, dunque, dell’Equipe Garibaldi che torna, dopo più di un mese, a conquistare i tre punti della vittoria grazie ai quali si avvicina alla zona di metà classifica a quota sette punti con una partita ancora da disputare rispetto agli avversari del girone.
CALCIO SAN GIORGIO – EQUIPE GARIBALDI 1-5
(foto da Equipe Garibaldi)