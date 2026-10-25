Calcio

SARONNO – Dopo il rocambolesco pareggio con la capolista Rhodense, il Fbc Saronno torna in campo oggi, domenica 25 ottobre, allo stadio Colombo-Gianetti di via Biffi, dove alle 14.30 affronta la Lentatese nella settima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Una partita importante per la formazione allenata da Danilo Tricarico, chiamata a conquistare punti per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica.

La cronaca in diretta. Su ilSaronno sarà possibile seguire la partita con aggiornamenti in tempo reale, azioni principali, occasioni da rete e marcatori, dal fischio d’inizio fino al risultato finale.

I biancocelesti si presentano all’appuntamento con 8 punti, gli stessi del Sedriano, mentre la Lentatese è ferma a quota 5. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta casalinga per 4-3 contro il Tribiano, terzo passo falso consecutivo dopo un avvio di stagione positivo. Una squadra dunque desiderosa di interrompere la serie negativa, contro un Saronno che punta a sfruttare il secondo impegno casalingo consecutivo. A dirigere l’incontro sarà Luca Fiorini della sezione di Bergamo, assistito da Viktor Moknatyy di Brescia e Alessandro Nocera di Como.

Il turno precedente. Domenica scorsa il Fbc Saronno ha pareggiato 3-3 in casa contro la Rhodense, al termine di una partita ricca di emozioni e rimpianti. Gli amaretti, avanti 3-1, si sono fatti raggiungere dalla formazione ospite, che ha così conservato il primato in classifica, condiviso con il Legnano.

La classifica di Eccellenza, girone A, dopo sei giornate: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

25102026