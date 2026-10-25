Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Si è concluso con una sconfitta per 2-1 il big match della settima giornata di Eccellenza per la Caronnese, superata in casa dal Legnano al termine di una sfida combattuta e rimasta aperta fino agli ultimi istanti. Gli ospiti hanno costruito il successo con le reti di Benedetti e Marcomin, mentre i rossoblù di Andrea Tomasoni hanno riaperto la partita nel finale grazie a Furlan, sfiorando poi il pareggio con Giangaspero. Una sfida d’alta classifica, disputata davanti a un pubblico numeroso e con un motivo di interesse in più: il ritorno a Caronno Pertusella di Michele Ferri, ex allenatore della Caronnese e oggi alla guida del Legnano. I padroni di casa arrivavano dall’importante vittoria contro l’Academy Calvairate, dal pareggio nel derby con l’Ardor Lazzate e dal successo per 3-0 sul Magenta negli ottavi di Coppa Italia.

La cronaca – L’avvio è stato equilibrato, con la Caronnese protagonista delle prime occasioni. Al 13′ Sorrentino non è riuscito a intervenire di testa su un calcio d’angolo di Palma, mentre al 17′ Giangaspero, servito ancora da Palma, ha mancato di poco il bersaglio. Il Legnano ha risposto al 24′ con Vitofrancesco, che ha calciato alto al volo dopo una sponda di Guri. Al 29′ gli ospiti hanno trovato il vantaggio: filtrante di Todaj per Benedetti, che con un preciso rasoterra ha superato Paloschi. Il Legnano ha poi sfiorato il raddoppio al 35′, quando Nchama Dyono ha colpito la traversa di testa sugli sviluppi di un corner di Mira. Si è così andati al riposo sullo 0-1.

Anche la ripresa è cominciata nel segno degli ospiti. Al 5′ Todaj ha centrato il palo con una conclusione dall’interno dell’area e quattro minuti più tardi è arrivato lo 0-2. Marcomin è avanzato palla al piede da centrocampo, ha concluso dal limite e, dopo la respinta di Paloschi, è stato il più rapido a ribadire in rete. Sotto di due gol, la Caronnese ha cercato di reagire, ma ha faticato a trovare spazi contro un Legnano ben organizzato in fase difensiva. Tomasoni ha provato a cambiare l’inerzia dell’incontro con le sostituzioni e proprio uno dei nuovi entrati ha riaperto la partita.

Al 41′ Furlan, subentrato a Sorrentino, ha trovato la rete dell’1-2 con una conclusione dalla sinistra, la cui traiettoria spiovente ha sorpreso la difesa ospite. Il gol ha acceso il finale, con la Caronnese proiettata in avanti alla ricerca del pareggio. L’occasione più importante è arrivata al 48′: Di Quinzio ha servito Giangaspero, che da pochi metri dalla porta ha mandato il pallone di pochissimo a lato del palo. Un’opportunità che avrebbe potuto completare la rimonta, ma il risultato non è più cambiato. Il Legnano ha così conquistato tre punti pesanti nella corsa al vertice, mentre la Caronnese ha incassato una battuta d’arresto dopo una gara nella quale ha pagato soprattutto la maggiore concretezza degli avversari. Ai rossoblù è rimasta la soddisfazione per la reazione nel finale, ma anche il rammarico per non essere riusciti a concretizzare l’ultima occasione.

Caronnese-Legnano 1-2

CARONNESE: Paloschi; Fiorella (16′ s.t. Bobbo), Sorrentino (29′ s.t. Furlan), Robbiati (29′ s.t. Bernacchi), Pisan; Cocuz (37′ s.t. Di Quinzio), D. Colombo, Palma, Giangaspero, Corno, Minuzzi (16′ s.t. Fogal). A disposizione: N. Colombo, Confalonieri, El Hilali, El Fkak. All. Tomasoni.

LEGNANO: Moretta; Graziano, Mira, Dilernia (47′ s.t. Sartor), Todaj, Nchama Dyono, Benedetti (37′ s.t. Zoppi), Guri, Marcomin (37′ s.t. Shehaj Di), Caverzasi (15′ p.t. Iotti), Vitofrancesco. A disposizione: Quintiero, Colley, Castiglioni, Cateni, Locarno. All. Ferri.

Arbitro: Serafini di Crema (assistenti Missaglia di Monza e De Lucia di Voghera).

Marcatori: p.t. 29′ Benedetti (L); s.t. 9′ Marcomin (L), 41′ Furlan (C).

(foto Caronnese: una fase del match)

25102026