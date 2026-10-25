Calcio

LAZZATE – Una sconfitta difficile da digerire per l’Ardor Lazzate, che nella settima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, si è fatta rimontare dalla Barona dopo essere stata in vantaggio per 2-0. La formazione lazzatese è stata battuta 3-2 in trasferta, subendo le ultime due reti addirittura nei minuti di recupero. La partita sembrava essersi messa nel migliore dei modi per l’Ardor, protagonista di un ottimo primo tempo. A trascinare la squadra è stato Torraca, autore di una doppietta che ha consentito agli ospiti di prendere il largo. Il primo gol è arrivato al 13′, il secondo al 30′: due reti che hanno permesso ai lazzatesi di andare al riposo sul rassicurante risultato di 2-0.

Nella ripresa, però, la situazione è cambiata radicalmente. La Barona ha cominciato a recuperare terreno e al 33′ Marrulli ha accorciato le distanze, riaprendo una partita che fino a quel momento sembrava saldamente nelle mani degli ospiti. Il peggio per l’Ardor è arrivato nei minuti conclusivi. Al 46′ ancora Marrulli ha trovato il gol del 2-2, completando la rimonta personale e riportando la sfida in equilibrio. Ma non era finita: al 49′ Della Vedova ha segnato la rete del definitivo 3-2, regalando alla Barona una vittoria che pochi minuti prima sembrava ormai fuori portata. Per l’Ardor Lazzate è stata una battuta d’arresto particolarmente pesante, sia per le modalità con cui è maturata sia per le conseguenze sulla classifica. La squadra è rimasta ferma a quota 4 punti dopo sette giornate, nelle ultime posizioni, mentre la Barona è salita a 13, consolidando la propria presenza nella parte alta della graduatoria.

Il doppio vantaggio costruito nel primo tempo e vanificato nel finale ha lasciato inevitabilmente molti rimpianti. Per i lazzatesi è arrivata così un’altra occasione mancata per rilanciarsi, con la necessità di ritrovare risultati e continuità nelle prossime giornate.

Eccellenza, girone A – Risultati e marcatori della 7′ giornata

Assago-Sedriano 0-3: p.t. 13′ e 25′ Schingo; s.t. 47′ Leone.

Aurora Cantalupo-Tribiano 0-2: p.t. 23′ Delle Fave; s.t. 21′ Delle Fave.

Baranzatese-Academy Calvairate 2-1: p.t. 11′ Cavaliere (B), 35′ Vingiano (C); s.t. 25′ Malvestiti (B).

Barona-Ardor Lazzate 3-2: p.t. 13′ e 30′ Torraca (A); s.t. 33′ e 46′ Marrulli (B), 49′ Della Vedova (B).

Caronnese-Legnano 1-2: p.t. 29′ Benedetti (L); s.t. 9′ Marcomin (L), 41′ Furlan (C).

Magenta-Besnatese 0-3: s.t. 9′ Papasodaro, 21′ Marin, 48′ Basso Serati.

Fbc Saronno-Lentatese 2-2: p.t. 12′ e 29′ Vassallo (S), 47′ Berra (L); s.t. 4′ Malacarne (L).

Rhodense-Vergiatese 1-1: s.t. 14′ rig. Fischetti (V), 49′ Borda (R).

Classifica: Legnano 19 punti; Rhodense 17; Baranzatese 16; Caronnese 14; Barona 13; Sedriano 11; Tribiano e Vergiatese 10; Fbc Saronno 9; Academy Calvairate 7; Lentatese 6; Aurora Cantalupo e Besnatese 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago 2.

(foto archivio: Barona ancora vincente)

25102026