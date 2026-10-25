Calcio

CAGLIARI – Sconfitta per il Como 1907 nell’ottava giornata del campionato Primavera 1. Domenica mattina i lariani di Gianluca Falsini sono stati battuti 3-2 sul campo del Cagliari, al termine di una partita combattuta e ricca di gol. Non è bastata la doppietta di De Paoli, che aveva portato in vantaggio gli ospiti al 17′ del primo tempo. Il Cagliari ha reagito rapidamente, pareggiando al 22′ con Costa e completando la rimonta al 30′ grazie a Sugamele. Nella ripresa il Como ha cercato di recuperare, ma al 28′ Tronci ha firmato il 3-1. Tre minuti più tardi ancora De Paoli ha accorciato le distanze, riaprendo la sfida. Nonostante gli ultimi tentativi, il risultato non è più cambiato.

Per il Como una battuta d’arresto dopo le vittorie contro Verona in campionato e Manchester United in Youth League. I biancoblù sono rimasti a quota 9 punti, mentre il Cagliari è salito a 11. Prossimo impegno mercoledì 28 ottobre alle 11 al centro sportivo Volontè di Rovello Porro, dove arriverà il Pescara per la Coppa Italia Primavera.

Cagliari-Como 1907 3-2

CAGLIARI: Kehayov; Grandu, Mawassa, Prettenhoffer; Bahlaouan, Goryanov (42′ s.t. Piredda), Tronci, Lo Verde (31′ s.t. Battaglini); Akarakiri (20′ s.t. Piro), Sugamele (42′ s.t. Cardu), Costa (20′ s.t. Hamdaoua). A disposizione: Panko, Sarno, Giulini, Barry, Mehlstrand Skjold, Doppio. All. Gallego.

COMO 1907: Damioli; João Cardozo, Grilli, De Paoli; Bősze (1′ s.t. Tigano), Zamagni, Baralla (35′ s.t. Andrealli), Bonsignori (20′ s.t. Candido De Paula); Mazzara, Turella (1′ s.t. Papaccioli); Fustini (1′ s.t. Thiland-Herard). A disposizione: Sgarbi, Ronchetti, Pisati, Arui, Epifani, Albini. All. Falsini.

Arbitro: Toro (assistenti De Tommaso e Romagnoli).

Marcatori: p.t. 17′ De Paoli (Co), 22′ Costa (Ca), 30′ Sugamele (Ca); s.t. 28′ Tronci (Ca), 32′ De Paoli (Co).

Note: ammonito Lo Verde. Recupero: 0′ p.t., 4′ s.t.

Primavera 1 – Risultati dell’8′ giornata

Atalanta-Lazio 2-2; Sassuolo-Torino 2-2; Juventus-Lecce 3-2; Roma-Genoa 2-2; Fiorentina-Milan 4-2; Bologna-Empoli 3-1; Cesena-Monza 2-2; Cagliari-Como 3-2; Verona-AlbinoLeffe (risultato da confermare); Inter-Parma (risultato da confermare).

Classifica: Inter 18 punti; Parma, Empoli e Bologna 15; Roma 13; Lazio e Genoa 12; Cagliari 11; Lecce, Milan, Fiorentina e Cesena 10; Juventus, Como, Sassuolo e Torino 9; Verona 8; Atalanta 7; Monza 6; AlbinoLeffe 5.

(foto archivio)

25102026