Calcio

ROVELLASCA – Una vittoria di prestigio per il Rovellasca 1910, due pareggi per Sc United e Ceriano Laghetto e un’altra sconfitta per l’Universal Solaro. È questo il bilancio delle squadre del Saronnese e delle Groane nella settima giornata del campionato di Promozione, girone B, caratterizzata dalle sconfitte delle prime due della classe, Accademia Bustese e Gavirate.

Rovellasca, impresa contro il Gavirate. Dopo la sconfitta della settimana precedente contro la capolista Accademia Bustese, il Rovellasca ha ritrovato il successo superando 3-2 il Gavirate al termine di una partita ricca di emozioni. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 23′ del primo tempo con Niesi, ma gli ospiti hanno pareggiato al 43′ con Marinuzzi e completato la rimonta al 2′ della ripresa grazie a El Matrague. Il Rovellasca non si è arreso e nel giro di tre minuti ha ribaltato nuovamente il risultato: al 30′ Ballabio ha firmato il 2-2, al 33′ Gebbia ha realizzato il gol del definitivo 3-2. Tre punti pesanti che hanno permesso ai comaschi di salire a quota 9.

Sc United, un punto a Gallarate. Pareggio per 1-1 sul difficile campo del Gallarate per lo Sc United. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 23′ del primo tempo con Milani, ma la formazione di Cesate ha trovato la risposta immediatamente dopo l’intervallo: al 2′ della ripresa T. Del Pesce ha siglato la rete dell’1-1. Un risultato positivo contro una delle formazioni di vertice, che ha consentito allo Sc United di raggiungere quota 10 punti.

Ceriano Laghetto, reazione e pareggio. È terminata 1-1 la sfida casalinga del Ceriano Laghetto contro il Marnate Gorla. Dopo un primo tempo senza reti, gli ospiti sono passati in vantaggio al 28′ della ripresa con Stefanazzi. La risposta dei cerianesi è stata immediata: appena due minuti più tardi Iorino ha riportato il risultato in parità. Un punto che ha permesso al Ceriano di salire a quota 8, interrompendo la serie di sconfitte delle ultime giornate.

Universal Solaro, un’altra occasione sfumata. Non è bastato il vantaggio iniziale all’Universal Solaro, sconfitto 2-1 sul campo dell’Accademia BMV. I solaresi hanno chiuso avanti il primo tempo grazie alla rete di Greco al 31′, ma nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato la situazione. Tartaglione ha pareggiato dopo appena due minuti, mentre Passafiume ha firmato il gol decisivo al 43′. Per l’Universal, reduce dal pesante 0-6 casalingo contro il Gallarate, un’altra battuta d’arresto che ha lasciato la squadra ferma a 6 punti, nelle ultime posizioni.

In vetta è rimasta l’Accademia Bustese con 15 punti, nonostante la sconfitta casalinga contro la Sestese. Alle sue spalle anche il Gavirate ha perso terreno, mentre il Gallarate non è andato oltre il pareggio con lo Sc United. Ne ha approfittato il Morazzone, che ha travolto 6-0 la Castanese, portandosi al quarto posto. La giornata si completerà in serata con il posticipo tra Luino e Accademia Inveruno.

Promozione, girone B – Risultati e marcatori della 7′ giornata

Accademia BMV-Universal Solaro 2-1: p.t. 31′ Greco (U); s.t. 2′ Tartaglione (A), 43′ Passafiume (A).

Accademia Bustese-Sestese 0-1: s.t. 1′ Diana.

Ceriano Laghetto-Marnate Gorla 1-1: s.t. 28′ Stefanazzi (M), 30′ Iorino (C).

Gallarate-Sc United 1-1: p.t. 23′ Milani (G); s.t. 2′ T. Del Pesce (SC).

Meda-Base 96 1-1: p.t. 21′ Pozzoli (M), 31′ Grandi (B).

Morazzone-Castanese 6-0: p.t. 2′ Perego, 24′ Giordano, 31′ Deodato; s.t. 7′ Schieppati, 21′ e 37′ Spitaleri.

Rovellasca 1910-Gavirate 3-2: p.t. 23′ Niesi (R), 43′ Marinuzzi (G); s.t. 2′ El Matrague (G), 30′ Ballabio (R), 33′ Gebbia (R).

Luino-Accademia Inveruno: posticipo alle 20.30, a Gallarate.

Classifica: Accademia Bustese 15 punti; Gavirate 14; Gallarate 13; Morazzone 11; Accademia BMV, Marnate Gorla e Sc United 10; Sestese e Rovellasca 1910 9; Meda, Base 96 e Ceriano Laghetto 8; Castanese e Universal Solaro 6; Luino 5; Accademia Inveruno 4.

Classifica provvisoria in attesa del posticipo Luino-Accademia Inveruno. Accademia BMV e Castanese hanno una partita in meno; Luino e Accademia Inveruno devono ancora disputare l’incontro della settima giornata.

(foto Letizia Elli: Universal Solaro in azione)

25102026