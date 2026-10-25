Calcio

CASTELLANZA – Un punto in trasferta per la Varesina, che nella nona giornata del campionato di serie D, girone D, ha pareggiato 1-1 sul campo della Castellanzese. Un risultato che ha consentito ai rossoblù di muovere la classifica, salendo a quota 8 punti, anche se la formazione varesotta è rimasta nelle zone basse della graduatoria.

La partita si è messa subito bene per la Varesina, passata in vantaggio al 10′ del primo tempo grazie a Banfi. Una rete importante, arrivata contro una Castellanzese reduce da un ottimo avvio di stagione e impegnata nella lotta per le prime posizioni.

I padroni di casa hanno però trovato la risposta al 31′, quando Sassaro ha firmato l’1-1. Il risultato non è più cambiato e la Varesina ha così conquistato il secondo pareggio consecutivo, dopo lo 0-0 casalingo della settimana precedente contro la Pro Sesto.

Per i rossoblù un punto utile a interrompere la serie di trasferte senza vittorie, ma che non ha permesso di compiere un significativo balzo in classifica. La squadra è infatti rimasta al quattordicesimo posto, con otto punti raccolti nelle prime nove giornate.

Il turno ha intanto riservato la prima sconfitta stagionale alla capolista Pistoiese, battuta 2-1 dal Cittadella Modena. Alle sue spalle non ne ha approfittato la Pro Patria, fermata sull’1-1 dalla Correggese. Pareggio anche per il Lentigione, mentre la Pro Sesto è stata sconfitta in casa dal Sant’Angelo. Nelle ultime posizioni è arrivata la prima vittoria dell’Arconatese, impostasi 2-1 sul campo del Tropical Coriano.

Serie D, girone D – Risultati e marcatori della 9′ giornata

Castellanzese-Varesina 1-1: p.t. 10′ Banfi (V), 31′ Sassaro (C).

Cittadella Modena-Pistoiese 2-1: p.t. 12′ autorete Della Latta (P), 43′ Cericola (C); s.t. 47′ rig. Motti (P).

Lentigione-Crema 1-1: p.t. 1′ Lucchini (C), 39′ Addiego Mobilio (L).

Pavia-Casatese Merate 3-1: p.t. 4′ Raballo (P); s.t. 17′ Maglione (P), 25′ Diana (C), 45′ Micheri (P).

Pontedera-Oltrepò 1-1: p.t. 28′ Ortolini (P); s.t. 15′ De Respinis (O).

Pro Patria-Correggese 1-1: p.t. 2′ Rossi (P), 38′ Siligardi (C).

Pro Sesto-Sant’Angelo 1-2: p.t. 35′ Prinelli (Sant’Angelo); s.t. 21′ Maltoni (Sant’Angelo), 45′ rig. Costantino (Pro Sesto).

Tropical Coriano-Arconatese 1-2: p.t. 12′ Belloli (A), 36′ rig. Manuzzi (T); s.t. 37′ rig. Doria (A).

Varese-Solbiatese 0-0

Classifica: Pistoiese 24 punti; Pro Patria 20; Castellanzese 19; Lentigione 18; Pro Sesto 15; Cittadella Modena e Sant’Angelo 14; Varese e Casatese Merate 13; Pavia, Solbiatese e Correggese 11; Crema 9; Varesina 8; Arconatese 6; Tropical Coriano e Oltrepò 5; Pontedera 4.

(foto Varesina calcio)

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