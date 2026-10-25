Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – A poco più di un mese dalla menzione speciale ottenuta da Regione Lombardia per il ricco programma realizzato in concomitanza con la Giornata del Verde Pulito, Caronno Pertusella ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento per il proprio impegno nel campo dell’educazione ambientale.

Questa volta i riflettori si accendono su un tassello specifico delle iniziative svoltesi nel mese di maggio 2025. Agli Stati Generali delle Città Intelligenti di Padova, il Comune ha ricevuto una menzione speciale che recita: “Il Cinema diventa educazione ambientale: ragazzi e ragazze raccontano la sostenibilità”. Il riconoscimento premia l’innovativo progetto “Oltre Film Festival Am-Movie”.

La rassegna padovana è l’evento di riferimento nazionale per tutto quel che riguarda le ‘Smart City’ e le città del futuro, capace di richiamare quest’anno oltre 1.500 ospiti e circa 200 Pubbliche Amministrazioni. Anche Caronno Pertusella ha preso parte a questo importante momento di confronto: l’Assessore Daniele Rosara vi ha partecipato su invito e in sinergia con la Rete dei Comuni Sostenibili, portando il contributo dell’Amministrazione in due specifici tavoli di lavoro.

Nel primo panel, intitolato “Energia delle città, sostenibilità, comunità energetiche e reti intelligenti”, è stata condivisa l’esperienza del percorso intrapreso dal Comune per la costituzione della nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Nel secondo, dedicato a “Città resilienti, adattarsi al cambiamento climatico e gestire gli eventi estremi”, è stato illustrato l’approccio dell’ente, con una forte attenzione al tema dei cambiamenti climatici e alla tutela del territorio, nella redazione del nuovo strumento urbanistico (PGT), ormai prossimo all’adozione in Consiglio Comunale.

“La menzione speciale ottenuta un mese fa ha premiato la qualità e la ricchezza del programma della Settimana dell’Ambiente 2025, riconoscendo la nostra capacità di spingerci oltre la tradizionale Giornata del Verde Pulito”, commenta l’Assessore Rosara. “Da qualche anno, infatti, non ci limitiamo più alle sole attività di plogging e raccolta dei rifiuti, ma lavoriamo per seminare cultura ed educazione civica attraverso iniziative mirate, come il progetto ‘Ri-Giocando’, e vari momenti di approfondimento. In questo quadro, l’Oltre Film Festival AM-Movie è divenuto un tassello importantissimo di un puzzle costruito unendo l’impegno e le idee di tante realtà del territorio. È un progetto a me molto caro, nato grazie a originalità e all’intuizione di alcuni volontari del Gruppo Cinema di Caronno Pertusella, e fatto crescere anche grazie alla professionalità della Cooperativa Stripes. Si tratta di un’iniziativa da Città del futuro perché permette di affrontare tematiche importanti stimolando i ragazzi all’uso della creatività: un elemento che diverrà sempre più imprescindibile con l’avanzare dell’Intelligenza Artificiale e di tutto ciò che ne consegue”.

Il risultato raggiunto è frutto di un solido lavoro di squadra. “questi traguardi sono concreti grazie allo staff dell’Ufficio Ambiente, e al forte impegno civico di tante persone e associazioni che, con dedizione e buona volontà si impegnano, in alcuni casi anche settimanalmente, per il bene comune, rappresentando un esempio positivo per Caronno Pertusella e non solo. Penso, ad esempio, ai volontari dell’Isola del Riuso o agli Eco-volontari. Siamo già al lavoro per superarci il prossimo anno: seminare la cultura del rispetto dell’ambiente è una forma di rispetto verso noi stessi e il miglior investimento possibile per il nostro futuro”.

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