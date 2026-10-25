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CESANO MADERNO – Una domenica ricca di appuntamenti per tutti i gusti, tra iniziative dedicate agli amici a quattro zampe, momenti di aggregazione e musica. Il 25 ottobre sono tre gli eventi in programma in città, distribuiti nell’arco della giornata e rivolti a un pubblico di tutte le età.

Si comincia alle 10 nell’area cani di via Sant’Eurosia, dove fino alle 17 si svolgerà “Dog Party – Zampe in Festa”, una giornata dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Durante l’iniziativa sarà organizzata anche una raccolta di cibo e medicinali per animali a sostegno dell’associazione Free Animals ODV, un’occasione per unire il divertimento alla solidarietà.

Alle 14.30 appuntamento al Parco Collodi con la tradizionale castagnata, un pomeriggio all’aperto dedicato a uno dei prodotti più caratteristici dell’autunno. Un’iniziativa pensata per ritrovarsi e trascorrere qualche ora in compagnia.

Alle 17, a Palazzo Arese Borromeo, spazio invece alla musica con il concerto dell’Orchestra di Promusica, inserito nel ciclo “I concerti dei Fasti Romani”. Il programma, intitolato “Dal Ragtime a Broadway. Ritmo, Swing e Grande Teatro”, proporrà un percorso musicale tra ritmi, sonorità swing e suggestioni del teatro musicale, all’insegna del legame tra musica e spettacolo.

Tre appuntamenti differenti, dunque, che accompagneranno la domenica cesanese dalla mattina fino al tardo pomeriggio, offrendo occasioni di svago, solidarietà e cultura.

(foto archivio: castagnata in zona)

25102026