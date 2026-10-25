Saronnese

CISLAGO – Si è svolto mercoledì 21 ottobre, presso Villa Isacchi, l’incontro “Giovani ma adulti: accompagnare i figli fra le scelte, le incertezze e il futuro”, che ha registrato un’ottima partecipazione, confermando l’interesse delle famiglie verso le tematiche legate alla crescita dei figli e al delicato passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

La serata, condotta dagli psicologi psicoterapeuti dell’Associazione La Città di Smeraldo Ets, ha offerto un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle sfide che i giovani si trovano ad affrontare nel percorso verso l’autonomia, dalle scelte universitarie e lavorative alle difficoltà emotive e relazionali, senza trascurare il ruolo dei genitori nell’accompagnarli in questa fase della vita. Un incontro partecipato, durante il quale i relatori hanno saputo stimolare riflessioni e favorire un dialogo aperto con il pubblico, offrendo spunti e strumenti utili per comprendere meglio le esigenze dei ragazzi. L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di iniziative dedicate alle politiche educative, alla crescita e al benessere dei giovani, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni strutturate di ascolto, approfondimento e confronto.

Un primo incontro si era già svolto lo scorso 25 settembre, sempre in Villa Isacchi, con la serata “Quando il corpo è sotto attacco: farsi male in adolescenza”, dedicata alle fragilità adolescenziali, al fenomeno dell’autolesionismo e alle difficoltà emotive che possono caratterizzare questa fase della crescita. Due appuntamenti che, pur affrontando aspetti differenti, condividono un obiettivo comune: aiutare gli adulti a comprendere meglio il mondo degli adolescenti e offrire strumenti per accompagnarli nelle difficoltà e nelle scelte che segnano il loro percorso.

In chiusura della serata, l’assessore alla Cultura Romina Codignoni ha ringraziato i professionisti della Città di Smeraldo, che hanno curato l’iniziativa, ribadendo l’importanza che l’Amministrazione Comunale attribuisce a questi momenti di confronto. “Crediamo sia fondamentale dare continuità a iniziative come queste, creando occasioni in cui le famiglie possano confrontarsi con professionisti, condividere dubbi e trovare nuovi strumenti per affrontare le sfide educative. Le tematiche giovanili meritano attenzione e un impegno costante, non soltanto attraverso singoli eventi, ma con proposte che accompagnino concretamente ragazzi e genitori nei diversi momenti della crescita”.

Proprio in continuità con questo impegno, la conclusione della serata è stata anche l’occasione per presentare “Scelgo la mia direzione”, il nuovo percorso gratuito di orientamento e coaching promosso dall’Amministrazione Comunale e rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a conoscersi meglio, riconoscere i propri talenti, interessi e aspirazioni, esplorare le opportunità di studio e di lavoro e affrontare con maggiore fiducia e consapevolezza le decisioni che li attendono.

A illustrare l’iniziativa è stata Nicoletta Cassano, coach e orientatrice, che accompagnerà i partecipanti durante il percorso, articolato in cinque incontri a partire da venerdì 6 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, nello Spazio Comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto 263. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. Le iscrizioni possono essere effettuate scrivendo a [email protected].

“Con questo progetto vogliamo rivolgerci direttamente ai ragazzi, offrendo loro uno spazio e strumenti concreti per riflettere sul proprio futuro. Spesso chiediamo ai giovani cosa vogliano fare dopo la scuola, ma è altrettanto importante aiutarli a capire chi sono, quali siano le loro capacità e quale strada desiderino intraprendere. Il nostro obiettivo non è indicare loro una direzione, ma accompagnarli a trovare la propria”.

Dall’attenzione alle fragilità adolescenziali al sostegno alla genitorialità, fino all’orientamento dei giovani, le iniziative testimoniano la volontà di costruire un percorso continuativo, capace di rispondere a esigenze diverse ma strettamente collegate, mettendo al centro la crescita, il benessere e il futuro delle nuove generazioni.

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