Cronaca

TRADATE – Ancora un’anziana vittima di malviventi che si sono presentati alla porta di casa fingendosi tecnici incaricati di controllare l’impianto del gas. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una zona periferica della città. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbero stati tre uomini. Due si sono presentati alla porta dell’abitazione, convincendo la donna a farli entrare con il pretesto di effettuare una verifica all’impianto del gas, mentre il terzo sarebbe rimasto all’esterno. Una volta all’interno, i malviventi sono riusciti a impossessarsi di denaro contante e di un gioiello in oro, per poi allontanarsi. Restano da chiarire le esatte modalità dell’accaduto.

I familiari dell’anziana hanno presentato denuncia ai carabinieri della Tenenza di Tradate, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’episodio e individuare i responsabili. Il caso richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi legati ai falsi tecnici che, spacciandosi per addetti ai servizi di pubblica utilità, cercano di introdursi nelle abitazioni, prendendo di mira soprattutto le persone anziane.

25102026