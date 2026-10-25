I più letti di ieri: protesta contro il data center, hashish sequestrato, torna il Controllo del vicinato e consegnata la Ciocchina
25 Ottobre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 23 ottobre, ci sono la protesta contro il progetto del data center a Cesate, il fermo di un uomo trovato con 72 grammi di hashish a Saronno, il rinnovo del protocollo per il Controllo del vicinato e la cerimonia per le Ciocchine 2026.
Cartelli colorati, spille, striscioni e persino un divano hanno caratterizzato la manifestazione organizzata sabato 24 ottobre a Cesate contro il progetto del data center. Davanti allo striscione “Cesate non tace”, il Comitato per la tutela del territorio ha raccolto cittadini di diverse età, uniti dalla contrarietà all’intervento e dalla richiesta di proteggere l’ambiente. Non sono mancati messaggi ironici, come “Manifestiamo col culo sul divano”, insieme ai disegni dei bambini e agli slogan a favore della natura. Alla mobilitazione hanno partecipato anche alcuni cani con magliette e cartelli dedicati alla protesta.
Corteo contro il data center a Cesate: tanta ironia tra cartelli, spille, striscioni e un divano…
Un uomo di 38 anni, cittadino egiziano, è stato fermato dalla polizia locale di Saronno mentre viaggiava in monopattino in via Vincenzo Monti, all’incrocio con via Paolo Reina. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre, durante un servizio di pattugliamento. L’uomo era privo di documenti d’identità e gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di circa 72 grammi di hashish e denaro contante, poi sequestrati. Nei suoi confronti sono state contestate le ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di ingresso o soggiorno irregolare in Italia. La polizia locale ha contattato la Questura di Varese e ha avviato le procedure finalizzate all’espulsione, con la possibilità di un trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri.
Saronno, fermato in monopattino con 72 grammi di hashish: avviate le procedure di rimpatrio
Saronno rinnova l’adesione al progetto “Controllo del vicinato”, promosso dalla Prefettura di Varese per rafforzare la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e forze dell’ordine nella prevenzione dei fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana. La sindaca Ilaria Pagani ha firmato il protocollo d’intesa il 20 ottobre a Ville Ponti, a Varese. Il progetto si basa su gruppi di residenti che, attraverso coordinatori e in raccordo con la polizia locale, possono segnalare situazioni sospette e criticità, senza sostituirsi alle forze dell’ordine né organizzare ronde. Nelle prossime settimane il Comune avvierà incontri con i comitati già presenti e appuntamenti nei quartieri, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi cittadini e anche le attività commerciali.
Saronno rinnova il Controllo del vicinato: firmato il protocollo in Prefettura. Presto incontri in città
Sabato 24 ottobre Saronno ha celebrato la consegna della Ciocchina 2026, la civica benemerenza con cui la città riconosce il contributo di persone e realtà alla comunità. La cerimonia si è svolta alle 15 nella sala consiliare Agostino Vanelli. I riconoscimenti sono andati a Cisv – Hurricane Saronno, squadra di baseball per ciechi e ipovedenti, e a Carlo Legnani, voce storica di Radiorizzonti. Le altre tre benemerenze sono state conferite alla memoria: a Ivonne Trebbi, staffetta partigiana conosciuta come “Bruna”; a Franco Turconi, tra i fondatori di Semplice Terra e impegnato nella valorizzazione dell’orto storico di via San Cristoforo; e a Giorgio Cavallari, che ha donato alla città la propria collezione dedicata a Giuditta Pasta, alla base del percorso museale di Villa Gianetti.
Saronno, Ciocchina 2026: oggi alle 15 la cerimonia in diretta
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