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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 23 ottobre, ci sono la protesta contro il progetto del data center a Cesate, il fermo di un uomo trovato con 72 grammi di hashish a Saronno, il rinnovo del protocollo per il Controllo del vicinato e la cerimonia per le Ciocchine 2026.

Cartelli colorati, spille, striscioni e persino un divano hanno caratterizzato la manifestazione organizzata sabato 24 ottobre a Cesate contro il progetto del data center. Davanti allo striscione “Cesate non tace”, il Comitato per la tutela del territorio ha raccolto cittadini di diverse età, uniti dalla contrarietà all’intervento e dalla richiesta di proteggere l’ambiente. Non sono mancati messaggi ironici, come “Manifestiamo col culo sul divano”, insieme ai disegni dei bambini e agli slogan a favore della natura. Alla mobilitazione hanno partecipato anche alcuni cani con magliette e cartelli dedicati alla protesta.

Un uomo di 38 anni, cittadino egiziano, è stato fermato dalla polizia locale di Saronno mentre viaggiava in monopattino in via Vincenzo Monti, all’incrocio con via Paolo Reina. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre, durante un servizio di pattugliamento. L’uomo era privo di documenti d’identità e gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di circa 72 grammi di hashish e denaro contante, poi sequestrati. Nei suoi confronti sono state contestate le ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di ingresso o soggiorno irregolare in Italia. La polizia locale ha contattato la Questura di Varese e ha avviato le procedure finalizzate all’espulsione, con la possibilità di un trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri.

Saronno rinnova l’adesione al progetto “Controllo del vicinato”, promosso dalla Prefettura di Varese per rafforzare la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e forze dell’ordine nella prevenzione dei fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana. La sindaca Ilaria Pagani ha firmato il protocollo d’intesa il 20 ottobre a Ville Ponti, a Varese. Il progetto si basa su gruppi di residenti che, attraverso coordinatori e in raccordo con la polizia locale, possono segnalare situazioni sospette e criticità, senza sostituirsi alle forze dell’ordine né organizzare ronde. Nelle prossime settimane il Comune avvierà incontri con i comitati già presenti e appuntamenti nei quartieri, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi cittadini e anche le attività commerciali.

Sabato 24 ottobre Saronno ha celebrato la consegna della Ciocchina 2026, la civica benemerenza con cui la città riconosce il contributo di persone e realtà alla comunità. La cerimonia si è svolta alle 15 nella sala consiliare Agostino Vanelli. I riconoscimenti sono andati a Cisv – Hurricane Saronno, squadra di baseball per ciechi e ipovedenti, e a Carlo Legnani, voce storica di Radiorizzonti. Le altre tre benemerenze sono state conferite alla memoria: a Ivonne Trebbi, staffetta partigiana conosciuta come “Bruna”; a Franco Turconi, tra i fondatori di Semplice Terra e impegnato nella valorizzazione dell’orto storico di via San Cristoforo; e a Giorgio Cavallari, che ha donato alla città la propria collezione dedicata a Giuditta Pasta, alla base del percorso museale di Villa Gianetti.

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