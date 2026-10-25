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Classe A, GLA e GLC occupano fasce diverse della gamma Mercedes e possono essere proposte anche a noleggio. Il canone dà una prima indicazione della spesa, ma ha significato insieme a durata, chilometraggio, anticipo e servizi. Per un privato e per un’azienda, inoltre, la stessa cifra esposta può avere un trattamento IVA e fiscale diverso.

Il contesto: SUV e privati

Il mercato di settembre, con un +9,9% di immatricolazioni secondo l’UNRAE, è dominato dai SUV, che sommando tutte le taglie superano il 60% delle targhe, e dai privati, al 55,9%. Mercedes gioca in entrambe le partite con la stessa famiglia di modelli compatti: la Classe A come berlina d’accesso, la GLA come SUV compatto, la GLB, disponibile anche in configurazioni a sette posti da verificare nel singolo preventivo, la GLC come SUV medio. Questo contesto nazionale non misura le preferenze Mercedes di Saronno né la domanda dei singoli modelli.

Cosa costa oggi una Mercedes a canone

Il catalogo per aziende pubblicato da Syntonia, al 4 ottobre 2026, elenca otto Mercedes-Benz con canoni IVA esclusa. La Classe A 180d Business Extra parte da 381 euro al mese per 36 mesi e 30.000 chilometri, con 5.000 euro di anticipo; la GLA 200d automatica è a 475 euro per 36 mesi e 30.000 chilometri, con 5.000 euro di anticipo e disponibilità indicata come limitata; la GLB 180d si colloca fra 539 euro, su 48 mesi e 60.000 chilometri, e 575 euro su 36 mesi e 45.000; la Classe C station wagon 200d mild hybrid è a 575 euro; la GLC 220d 4Matic mild hybrid a 655 euro per 48 mesi e 60.000 chilometri con 6.000 euro di anticipo; l’elettrica EQE 300 a 585 euro su 36 mesi e 30.000 chilometri; la GLE Coupé 300d chiude il listino a 965 euro.

Letti in fila, i numeri mostrano le differenze fra le offerte: fra la Classe A e la GLA passano circa 95 euro al mese a parità di durata e chilometri, fra GLA e GLC i 180 euro di distanza non sono invece un confronto omogeneo, perché cambiano anche durata, anticipo e chilometraggio. Sono condizioni commerciali del momento, che il catalogo aggiorna di continuo, e vanno lette con le avvertenze del caso: anticipo, chilometri inclusi e servizi compresi cambiano il costo reale più del canone nominale.

Diesel, mild hybrid, elettrico: la scelta è anche fiscale

Per scegliere l’alimentazione contano percorsi, consumo, prezzo dell’energia e possibilità di ricarica. Il diesel non ha un primato universale nel costo d’esercizio: lo strumento dei costi chilometrici di esercizio dell’ACI consente di valutare modelli e percorrenze specifiche.

Per l’auto aziendale assegnata in uso promiscuo al dipendente, il fringe benefit richiede invece le tabelle fiscali ACI dell’anno e della versione esatta, con il regime applicabile a immatricolazione, ordine e assegnazione. Le percentuali previste per alimentazione non permettono, da sole, di stabilire un rapporto fra due imponibili o fra le imposte in busta paga. Anche accessori e somme trattenute al lavoratore possono incidere. Le regole legate all’età della vettura non sono escluse dal noleggio: usato e proroghe richiedono una verifica specifica.

Per il privato la questione è diversa: il noleggio evita di dover rivendere personalmente il veicolo, ma il confronto col possesso deve includere prezzo d’acquisto, valore residuo stimato e stessi servizi. Un canone noto non equivale a conoscere in anticipo la svalutazione effettiva sul mercato.

Le domande da fare prima della firma

Le domande riguardano il proprio utilizzo. Quanti chilometri sono inclusi e quanto costano quelli in più: su una GLA a 30.000 chilometri in tre anni, 10.000 l’anno, la percorrenza va confrontata con il tragitto effettivo e gli spostamenti aggiuntivi, senza dedurre dal solo luogo di residenza quando si supererà il totale. Quali servizi sono dentro il canone e con quali franchigie: assicurazione, manutenzione, pneumatici, auto sostitutiva sono le voci che distinguono un’offerta da 475 euro da una da 520. E che cosa succede alla restituzione: quali criteri di usura si applicano e quali eventuali addebiti sono previsti dal contratto. La lettura finale del preventivo deve includere la configurazione consegnata e il costo dei chilometri eccedenti: sono questi dettagli a rendere confrontabili due proposte.